बारिश के सीजन और उसके बाद आम तौर पर खरीददारों को रुलाने वाली प्याज इस साल राजस्थान के किसानों को खून के आंसू रुला रही है. राजस्थान में प्याज की खेती करने वाले किसान परेशान हैं. मंडी में उनकी प्याज पांच रुपए किलो भी नहीं बिक पा रही है. नाशिक के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी अलवर में खरीददार नहीं मिलने से कुछ किसानों ने अपनी प्याज यही नदी के किनारे फेंक दी हैं. इन किसानों का मानना है कि वापस ले जाने में एक बार फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ऐसे में इसे फेंक देना ही ज्यादा बेहतर है.

वहीं इसको लेकर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है. उन्होंने किसानों की समस्या के उपाय पर कुछ कहने के बजाय कहा कि किसानों को हाईटेक होना पड़ेगा.

जागरूक और हाईटेक नहीं किसान- मदन राठौड़

उन्होंने कहा है कि किसानों को चाहिए कि वह खुद को तकनीकी तौर पर मजबूत कर अपनी प्याज व दूसरी फसलें ऑनलाइन तरीके से ज्यादा कीमत पर बेच लिया करें. इसके साथ ही वह प्याज का पाउडर बनाने और उसे बेचने की भी कोशिश करें. मदन राठौड़ के मुताबिक हमारे किसान अभी उतने जागरूक और हाईटेक नहीं हैं. अगर वह होते तो अपनी प्याज को ऑनलाइन बेच लेते या फिर उसका पाउडर बनाकर रख लेते और फिर उसे बेचते.

राजस्थान में बड़े पैमाने पर होती है खेती

राजस्थान में बड़े पैमाने पर किसान प्याज की खेती करते हैं. प्याज की खरीददारी और बिक्री के लिए अलवर को नासिक के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी माना जाता है. अच्छे मौसम की वजह से इस बार राजस्थान में प्याज की पैदावार जमकर हुई. दूसरे राज्यों में भी प्याज की खेती ने किसानों के चेहरे खिला दिए थे. लेकिन ज्यादा पैदावार अब प्याज के किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है. राजस्थान के तमाम हिस्सों से किसान अपनी प्याज बेचने के लिए अलवर मंडी पहुंचे तो रहे हैं, लेकिन यहां व्यापारी ज्यादा खरीददारी करने में दिलचस्पी नहीं दिख रहे हैं.

किसानों की प्याज अलवर की मंडी में ढाई सौ से अधिकतम छह सौ रूपये क्विंटल ही बिक पा रही है. यानी उन्हें एक किलो प्याज के दाम सिर्फ ढाई से छह रुपए किलो ही मिल पा रहे हैं. किसान कई दिनों तक अलवर की मंडी में बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें खरीददार नहीं मिल रहे हैं.

नदी के किनारे फेंक प्याज फेंकने को मजबूर किसान

कई किसान अपनी प्याज वापस लोकल मंडियों में ले जाने को मजबूर हैं तो कुछ ने अपनी प्याज यही नदी के किनारे फेंक दी है. किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर प्याज की पैदावार की. ट्रैक्टर और ट्रक बुक कर मंडी तक पहुंचे. यहां उन्हें खर्च भी नहीं मिल पा रहा है.

नदी किनारे प्याज फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यहां के किसानों को अब इस बात की उम्मीद है कि अगर देश के कुछ राज्यों में अच्छी फसल नहीं होती है तो ही उनकी प्याज सही कीमत में बिक पाएगी. अलवर की मंडी से प्याज देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों में भी निर्यात होती है.