राजस्थान: सरकार ने लागू की 15 साल पुरानी गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी, कांग्रेस ने क्या कहा?

राजस्थान सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है. इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 15 वर्ष पुरानी कारों पर स्क्रैप पॉलिसी लागू करना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ सीधा अन्याय है.

उन्होंने कहा कि यह फैसला उन परिवारों के लिए हमला है, जिनके लिए उनकी 15 साल पुरानी कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और सपनों की पहचान है. खाचरियावास ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की आंखों में आज भी अपनी पुरानी कार को देखकर चमक आ जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार को न बच्चों की भावनाएं दिखती हैं और न आम आदमी की मजबूरी.

खाचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना

प्रताप सिंह खाचरियावास ने पॉलिसी के फैसले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरनी है और बड़ी-बड़ी कार कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए वह गरीबों की गर्दन पर वार कर रही है.

खाचरियावास ने कहा की यह काला कानून जनविरोधी है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया, तो हम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे. हम संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन बीजेपी की तानाशाही चलने नहीं देंगे.

सरकार ने लागू की नई स्क्रैप पॉलिसी

राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी लागू की है. इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि 15 साल से पुराने, खराब हालत के और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से धीरे-धीरे हटाया जाएगा. इसी के साथ पुराने वाहनों को सुरक्षित और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट किया जाएगा.

बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस नीति के अनुसार 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहन और निजी कार मालिकों द्वारा अपनी मर्जी से दिए गए वाहन स्क्रैप किए जाएंगे. जो मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप करवाकर नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें मोटर वाहन टैक्स पर अतिरिक्त छूट मिलेगी.