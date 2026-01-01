हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: सरकार ने लागू की 15 साल पुरानी गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी, कांग्रेस ने क्या कहा?

राजस्थान: सरकार ने लागू की 15 साल पुरानी गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी, कांग्रेस ने क्या कहा?

Rajasthan Scrap Policy: भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य में नई स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है. सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है. पॉलिसी को कांग्रेस ने गरीबों पर सीधा वार बताया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Jan 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है. इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 15 वर्ष पुरानी कारों पर स्क्रैप पॉलिसी लागू करना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ सीधा अन्याय है.

उन्होंने कहा कि यह फैसला उन परिवारों के लिए हमला है, जिनके लिए उनकी 15 साल पुरानी कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और सपनों की पहचान है. खाचरियावास ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की आंखों में आज भी अपनी पुरानी कार को देखकर चमक आ जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार को न बच्चों की भावनाएं दिखती हैं और न आम आदमी की मजबूरी.

खाचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना

प्रताप सिंह खाचरियावास ने पॉलिसी के फैसले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरनी है और बड़ी-बड़ी कार कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए वह गरीबों की गर्दन पर वार कर रही है.

खाचरियावास ने कहा की यह काला कानून जनविरोधी है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया, तो हम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे. हम संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन बीजेपी की तानाशाही चलने नहीं देंगे.

सरकार ने लागू की नई स्क्रैप पॉलिसी

राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी लागू की है. इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि 15 साल से पुराने, खराब हालत के और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से धीरे-धीरे हटाया जाएगा. इसी के साथ पुराने वाहनों को सुरक्षित और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट किया जाएगा.

बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस नीति के अनुसार 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहन और निजी कार मालिकों द्वारा अपनी मर्जी से दिए गए वाहन स्क्रैप किए जाएंगे. जो मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप करवाकर नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें मोटर वाहन टैक्स पर अतिरिक्त छूट मिलेगी.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 01 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Pratap Singh Khachariyawas BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions: 2026 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? ज्योतिषाचार्य की खौफनाक भविष्यवाणी
New Year 2026: 'अब सरकार का क्या होगा..', बाटी- चोखा पार्टी में ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav? | SP
Indore: इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Astrology Predictions: 2026 में कैसी होगी अर्थव्यवस्था? ज्योतिषाचार्य की बड़ी भविष्यवाणी | PM Modi
Indore: दूषित पानी से 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
ओटीटी
Haq OTT Release Date: 'हक' से शुरू हुआ नया साल 2026, कुछ ही घंटों में ओटीटी पर रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
'हक' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, कुछ ही घंटों में रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget