राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत पूरे राज्य में बैंक हड़ताल का जबरदस्त असर दिख रहा है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने मंगलवार, 27 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया था. जिसमें बैंक कर्मचारी यह हड़ताल कामकाज को हफ्ते में 5 दिन ही रखे जाने की मांग को लेकर कर रहे हैं.

हड़ताल की वजह से जयपुर में भी बैंकों के ताले बंद

इस हड़ताल की वजह से जयपुर में भी बैंकों के ताले नहीं खुले हैं. यह शनिवार( 23 जनवरी), रविवार (25 जनवरी) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की छुट्टी के बाद, चौथा दिन होगा, जब बैंकों का ताला नहीं खुला है और कामकाज भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है. जबकि प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य तरीके से ही चल रहे हैं. कर्मचारी कई जगहों पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं.

बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के ज्यादातर दफ्तरों में हफ्ते में 5 दिन ही कामकाज हो रहा है. ऐसे में बैंक कर्मचारियों को भी दो दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए. जिस चलते वे इस मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं. हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि अगर वे टेंशन फ्री होकर बिना थके हुए अच्छे से काम करेंगे, तो उसका फायदा उनके ग्राहकों को ही मिलेगा और वे उन्हें अच्छी सर्विस दे सकेंगे.

छोटी के बदले हर दिन 40 मिनट ज्यादा काम करने को तैयार

मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनियनों के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी. मगर समझौते के बाद भी अब तक इसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. बैंक कर्मचारियों का कहना यह है कि वे इसके बदले में हर दिन 40 मिनट ज्यादा काम करने को तैयार हैं.

हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो वह फिर से कामकाज ठप कर बेमियादी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे. जिस वजह से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे- अगर आपको बैंक जाकर कैश जमा करना है, नई चेकबुक लेनी है या कोई केवाईसी (KYC) करवानी है, तो इन कामों में आपको परेशानी हो सकती है.