प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनशन को लेकर जयपुर में भी उबाल देखने को मिला. जयपुर में गौ संसद संस्था से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन मुख्य रूप से शंकराचार्य के समर्थन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विरोध में किया गया.

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आवाज उठाई. इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ 'हाय हाय' के नारे भी लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शंकराचार्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है.

प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं हुई शामिल

प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं. यह प्रदर्शन जयपुर के चांदपोल इलाके में स्थित हनुमान मंदिर के बाहर शुरू हुआ. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च भी निकाला. हालांकि अचानक बारिश आने के कारण प्रदर्शन थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ.

गौ संसद संस्था ने बताया कि यह प्रदर्शन सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के सभी जिलों और तहसीलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन जारी रहेगा.

शंकराचार्य के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग

प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि योगी सरकार का रवैया शंकराचार्य के प्रति बिल्कुल सही नहीं है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है. शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर राजधानी जयपुर और पूरे राजस्थान में गहरी नाराजगी देखने को मिली और लोग कानून के तहत न्याय और सम्मान की मांग कर रहे हैं.

