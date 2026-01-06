राजस्थान विधानसभा सत्र 28 जनवरी से, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, क्या होगा खास?
Rajasthan Budget Session: राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पांचवां सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा. सत्र करीब एक महीने तक चलेगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी.
प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जल्द शुरू होने जा रहा है. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी सत्र के दौरान की जाने वाली तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. सत्र के शुरू होने से पहले सरकार की ओर से आम जन से आगामी बजट को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं.
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 16वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवां सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सरकार वर्ष 2026-2027 का बजट भी पेश करेगी. इस बार का बजट भी उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी. ऑनलाइन मांगे जा रहे सुझाव को लेकर सरकार सजग है.
सांसद और विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी आगामी बजट को लेकर चर्चा की जा रही है. आम जन से जुड़े मुद्दों को बजट में शामिल करने के लिए सरकार व्यापक परामर्श कर रही है.
एक महीने तक चलेगा सत्र
विधानसभा के सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सत्र करीब एक महीने तक चलेगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी. इसी सत्र में ही राज्य सरकार साल 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी.
सोलहवीं विधानसभा के पांचवें सत्र से पहले राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आमंत्रित की जाएगी. इस बैठक में सभी दलों के साथ सत्र के संचालन को लेकर चर्चा की जाएगी.
संसदीय कार्य भी होंगे
इस सत्र में आमजन से जुड़े मुद्दों, विपक्ष के सवाल जवाब, चर्चा के साथ प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी किए जाएंगे. विपक्ष की ओर से भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है. बजट सत्र के दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है.
