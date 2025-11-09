राजस्थान: अनोखी फरियाद! 43 साल के कुंवारे ने BJP नेता को लिखा पत्र, कहा- मेरी शादी करवा दो

जयपुर के चौमूं से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यहां 43 वर्षीय युवक कैलाश शर्मा ने शादी न होने से परेशान होकर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को पत्र लिख डाला है. इस पत्र में उसने विधायक से गुहार लगाई है कि वे उसकी शादी करवाने में मदद करें.

चितवाड़ी, चौमूं निवासी कैलाश शर्मा ने अपने पत्र में लिखा, "श्रीमान, मैंने आपका दो-तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर बयान देखा था जिसमें आप 40 वर्ष की उम्र वाले अविवाहित युवाओं की शादी कराने की बात कर रहे थे. मेरी उम्र 43 साल है लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई है. कृपया मेरी शादी करवाने की कृपा करें." युवक ने पत्र में अपने मोबाइल नंबर भी दर्ज किए हैं ताकि विधायक उनसे संपर्क कर सकें.

कैलाश शर्मा का यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग इस पत्र को शेयर करते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे हास्य के नजरिए से देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सामाजिक पहल से जोड़कर देख रहे हैं. दरअसल, हाल ही में चौमूं में एक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कई जोड़ों ने विवाह के बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की. इस कार्यक्रम में चौमूं के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रामलाल शर्मा भी शामिल हुए थे. उन्होंने वहां मंच से कहा था कि इस तरह के सामाजिक विवाह कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और अविवाहित युवाओं को भी इससे जोड़ना चाहिए.

विधायक के बयान से प्रेरित होकर कैलाश शर्मा ने यह कदम उठाया. उन्होंने माना कि अगर विधायक बड़े पैमाने पर अविवाहितों की शादी करवाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी मदद हो सकती है. इस अजीबोगरीब परंतु भावनात्मक अपील ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. कई यूजर्स ने मजाकिया लहजे में कैलाश के लिए जीवनसाथी ढूंढने की पेशकश की है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैलाश को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, सच्चे दिल से मांगी चीज जरूर मिलती है.

जानकारी के अनुसार, फिलहाल पूर्व विधायक रामलाल शर्मा की ओर से इस पत्र पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चौमूं में यह चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गया है.

