जयपुर में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Jaipur Bomb Threat News: सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जांच की गई. धमकी देने वाले फोन कॉल और उसके पीछे के व्यक्ति की पहचान को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. मंगलवार (18 अगस्त) को जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. वहीं धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं.
थ्रेट कॉल के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस टीमों ने करीब साढ़े 4 घंटे तक पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया. बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा टीमों ने संदिग्ध वस्तुओं की जांच की.
वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जांच की गई. धमकी देने वाले फोन कॉल और उसके पीछे के व्यक्ति की पहचान को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.
(अपडेट की जा रही है.)