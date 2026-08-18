Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जयपुर में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Jaipur Bomb Threat News: सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जांच की गई. धमकी देने वाले फोन कॉल और उसके पीछे के व्यक्ति की पहचान को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Aug 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. मंगलवार (18 अगस्त) को जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. वहीं धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं.

थ्रेट कॉल के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस टीमों ने करीब साढ़े 4 घंटे तक पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया. बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा टीमों ने संदिग्ध वस्तुओं की जांच की.

वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जांच की गई. धमकी देने वाले फोन कॉल और उसके पीछे के व्यक्ति की पहचान को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

(अपडेट की जा रही है.)

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 18 Aug 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
जयपुर में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
राजस्थान
पंजाब का प्रभारी बनने पर सतीश पूनिया का बड़ा दावा, 'हरियाणा का चुनाव भी...'
पंजाब का प्रभारी बनने पर सतीश पूनिया का बड़ा दावा, 'हरियाणा का चुनाव भी...'
राजस्थान
डूंगरपुर में बेकाबू स्कूल वैन पलटी, 14 बच्चे हुए जख्मी
डूंगरपुर में बेकाबू स्कूल वैन पलटी, 14 बच्चे हुए जख्मी
राजस्थान
जहां ST-SC आबादी नहीं, वहां सीट आरक्षित कैसे? डूंगरपुर लॉटरी पर BJP का हंगामा
जहां ST-SC आबादी नहीं, वहां सीट आरक्षित कैसे? डूंगरपुर लॉटरी पर BJP का हंगामा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
दिल्ली NCR
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
इंडिया
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget