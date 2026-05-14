Rajasthan News: ‘2028 चुनाव आपके नेतृत्व में होंगे’, डोटासरा को लेकर गहलोत के इस बयान से तेज हुई सियासत
Rajasthan news In Hindi: अशोक गहलोत ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि 2028 के चुनाव आपके नेतृत्व में होंगे और चुनाव के बाद नया अध्यक्ष आएगा. इस बयान को सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है.
राजस्थान कांग्रेस नेताओं के अंदरखाने क्या चल रहा है, वो तो वे खुद ही जानें. लेकिन कई बार दिल की बात जुबान तक आ ही जाती है. सियासत में नेताओं के बयानों के मायने होते हैं और जब अशोक गहलोत जैसे नेता कुछ कहते हैं तो फिर बात और गहरी हो जाती है. गहलोत ने मौजूदा PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि 2028 के चुनाव तो आपके नेतृत्व में ही होंगे और चुनाव के बाद नया अध्यक्ष आएगा. उनके इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है.
PCC चीफ पद पर देखना चाहते हैं सचिन पायलट समर्थक
दरअसल गहलोत के इस बयान को अब सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है. क्योंकि कांग्रेस हलकों में ये चर्चा कि सचिन पायलट समर्थक उन्हें PCC चीफ के पद पर देखना चाहते हैं और ऐसे समय पर अशोक गहलोत का यह बयान सियासी तापमान बढ़ा रहा है. नए कांग्रेस मुख्यालय की भवन निर्माण बैठक में अशोक गहलोत ने कहा-डोटासरा जी 2028 के चुनाव तो आपके नेतृत्व में ही होंगे. तब तक एक मंजिल या जितना निर्माण हो जाता है ठीक है. चुनाव के बाद नया अध्यक्ष आएगा तब वह आगे का निर्माण करा देगा. इस दौरान वहां बैठे नेता मुस्कुराने लगे.
जालोर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज, गांव में किया रात्रि विश्राम, ग्रामीण के घर खाया खाना
पार्टी आलाकमान, राजस्थान में बदलाव के मूड में नहीं
सूत्रों की मानें तो फिलहाल प्रदेश में किसी भी तरह की फेरबदल की संभावना बेहद कम है, क्योंकि पार्टी आलाकमान, राजस्थान में बदलाव करने के मूड में नहीं है. पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक के दौरान PCC चीफ और नेता प्रतिपक्ष के कामकाज को लेकर आश्वस्त नजर आए. वहीं राजनीतिक लिहाज से देखें तो अगले कुछ महीनों में प्रदेश में पंचायती और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में पार्टी आलाकमान संगठन में बदलाव करके किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता.
डूंगरपुर: 'बदले की आग' में फूंका प्रेमी का घर, बेटी के जाने से नाराज परिजनों ने रात में बोला धावा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL