देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले आर्मी कैप्टन के साथ धोखा, भू-माफियाओं ने छीनी 25 बीघा जमीन

राजस्थान के जैसलमेर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां रह रहे सेना से रिटायर्ड कैप्टन चुन्नीलाल ने अपने साथ धोखा होने का आरोप लगाया है. कैप्टन चुन्नीलाल को इलाके के भू-माफियाओं ने अपना शिकार बनाया है. चुन्नीलाल का आरोप है कि उनकी 25 बीघा जमीन को धोखाधड़ी से भू-माफियाओं द्वारा छीन लिया गया है. फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उनकी जमीन को गिरवी रखा गया फिर ट्रांसफर उसे बेच दिया गया है. मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि कैप्टन चुन्नीलाल ने 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपना योगदान दे रखा है. चुन्नीलाल का ये भी आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध प्रोजेक्ट के तहत उनके परिवार को मिली जमीन को अवैध रूप से ट्रांसफर कर बेच दिया गया है, जबकि उनके पास उसके असल कागजात मौजूद थे. इसकी जानकारी उन्हें बाद में मिली कि उनकी जमीन को फर्जी तरीके से बेचा जा चुका है.

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पीड़ित सैनिक ने क्या बताया?

पीड़ित सैनिक ने बताया कि सेना से रिटायर होने के बाद वे बस्सी आ गए. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में उनके परिवार के पास खेती की जमीन थी लेकिन वह पोंग बांध प्रोजेक्ट में आ गई, जिसके लिए सरकार ने मुआवजा दिया जो पर्याप्त नहीं था, लेकिन हमें कहा गया था कि राजस्थान में उनको जमीन दी जाएगी. जिसके तहत मुझे मोहनगढ़ में जमीन मिली. उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार अपनी जमीन पर पहुंचे तो उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी. सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने उस जमीन को खेती योग्य बनाया.

उन्होंने आगे कहा, "जमीन उपजाऊ होने के बाद किसी ने फर्जी तरीके से पेपर बनवाकर किसी दूसरे इसान का इस्तेमाल कर मेरी जमीन को बेच दिया. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि मैं 90 साल का हूं मेरा मामला हिमाचल ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे आसानी से सुनवाई में शामिल हो सकूं.

रिटायर सैनिक के बेटे ने क्या कहा?

सेना से रिटायर सैनिक के बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर का आरोप है कि जमीन रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के बारे में पता चलने के बाद पुलिस से शिकायत की. साथ ही राजस्व अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन एसपी तक शिकायत करने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस एसपी द्वारा जमीन वापस दिलाने का आश्वासन दिया गया है. हालांकि पिछले तीन दिनों से हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. मेरे पिता कि हालात खराब हो रही है कि अंगूठा लगाते समय भी वे नींद में थे. उन्हें दिल की बीमारी है, फिर भी वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं.

मामले पर एएसपी ने दी यह जानकारी

जैसलमेर एएसपी रेवतदान ने बताया कि एक पूर्व सैनिक ने हमें जमीन की धोखाधड़ी से अवगत कराया है. जिसे कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया. मामले में कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. जांच शुरू कर दी गई है. जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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