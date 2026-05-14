राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय जालोर दौरे पर पंसेरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं, युवाओं और किसानों से सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की तथा रात गांव में ही प्रवास कर ग्रामीण परिवार के साथ भोजन भी किया गांव में ही किया रात्रि विश्राम किया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों दो दिवसीय जालोर दौरे पर हैं. दौरे के दौरान उन्होंने रानीवाड़ा क्षेत्र के पंसेरी गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, किसानों और ग्रामीणों से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई.

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हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है. उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित फीडबैक भी लिया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाएं चला रही हैं. उन्होंने लखपति दीदी योजना, मातृ वंदना योजना, बालिकाओं के लिए स्कूटी वितरण योजना सहित शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.

ग्रामीण के घर किया भोजन

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंसेरी गांव में ही रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासी भोमाराम भील के घर पहुंचकर भोजन किया और परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवेश में समय बिताते हुए गांव के लोगों से क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की.

अगले दिन सुबह मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक के लिए गांव की गलियों में निकले, जहां ग्रामीणों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव भी लिए. मुख्यमंत्री के गांव में रात्रि विश्राम और ग्रामीणों के बीच बिताए गए समय को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने इसे गांव के लिए गौरव का क्षण बताया.

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