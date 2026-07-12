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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: नदी में नहाने गए 4 युवाओं की डूबने से मौत, 2 बच्चों की बची जान

Dungarpur News: नदी में नहाने गए 4 युवाओं की डूबने से मौत, 2 बच्चों की बची जान

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर में नदी में नहाने गए 6 बच्चों और युवाओं में से 4 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 12 Jul 2026 06:00 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में रविवार (12 जुलाई) सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. नदी में नहाने गए 6 बच्चों और युवाओं में से 4 की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के मुताबिक, लिखी बड़ी गांव के कुछ बच्चे और उनके घर आए मेहमान सुबह नदी पर नहाने पहुंचे थे. नहाने के दौरान कुछ बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. साथ मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन चार लोगों को नहीं बचाया जा सका.

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हादसे में लिखी बड़ी गांव की 15 वर्षीय इशिता, 20 वर्षीय प्रतीक और 24 वर्षीय हिना डामोर की मौत हो गई. वहीं, गुजरात के पालनपुर से रिश्तेदारी में आई 20 वर्षीय रोनक परमार भी नदी में डूब गई. एक ही परिवार और रिश्तेदारों में 4 मौतों की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

दो बच्चों को सुरक्षित बचाया गया

इस हादसे में दो बच्चों की जान बच गई. पालनपुर (गुजरात) के 15 वर्षीय राजवीर और मेहसाणा (गुजरात) के 11 वर्षीय जयसिंह को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. दोनों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही धंबोला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने चारों शवों को सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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एक साथ 4 युवाओं की मौत से लिखी बड़ी गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है. यह हादसा एक बार फिर नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में नहाते समय सावधानी बरतने की जरूरत की याद दिलाता है.

प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में गहरे पानी वाले इलाकों से दूर रहें और बच्चों को बिना निगरानी के नदी या तालाब में न जाने दें.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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