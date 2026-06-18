लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के राजस्थान के कोटा में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है. कार्यक्रम के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. बीजेपी की ओर से कार्यक्रम की निष्पक्षता और उसमें शामिल लोगों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज और राजनीति में बदलाव की शुरुआत बता रही है.

जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कार्यक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ गिनती के छात्र मौजूद थे, जबकि बाकी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे.

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छात्रों के नाम पर राजनीति का आरोप

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए कि छात्रों के नाम पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में सही मायने में कितने छात्र शामिल हुए थे. उनके मुताबिक राहुल गांधी ने सब कुछ पहले से तय कर इस कार्यक्रम को एक इवेंट बना दिया था.

बीजेपी विधायक का आरोप है कि नीट की परीक्षा से महज 3 दिन पहले यह कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है और छात्रों के नाम पर सियासी रोटियां सेंकने का काम किया गया है.

बालमुकुंद आचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें छात्रों और युवाओं की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है. उनका आरोप है कि राहुल गांधी इस वर्ग को बरगलाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि छात्र बेहद जागरूक हैं और इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी. बीजेपी विधायक के अनुसार राहुल गांधी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर भीड़ दिखानी पड़ी.

कांग्रेस ने कार्यक्रम को बताया ऐतिहासिक

दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को बेहद सफल बताया है. कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम देश की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है.

प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि राहुल गांधी ने यह तय कर दिया है कि अब हिंदू-मुस्लिम, दंगे-फसाद और सांप्रदायिकता पर राजनीति नहीं होगी, बल्कि जनता से जुड़े हुए बेसिक मुद्दों पर ही राजनीति करनी होगी.

युवाओं में नई उम्मीद का दावा

कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा पीड़ितों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं. इस बार भी उन्होंने सरकार और सिस्टम से छले गए छात्रों की आवाज उठाई है. प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से हताश और निराश हो चुके छात्रों और युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है.

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उनका कहना है कि जिस तरह से कार्यक्रम में भीड़ उमड़ी, वह यह बताने के लिए काफी है कि देश का युवा अब राहुल गांधी पर कितना भरोसा कर रहा है. फिलहाल कोटा में हुए इस छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

बीजेपी जहां कार्यक्रम की जांच की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज और नई राजनीति की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है.