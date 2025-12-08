'हमने मुगलों को पहले ही निपटाया, हुमायूं की कोई औलाद...', भीलवाड़ा में बोले प्रवीण तोगड़िया

अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने सोमवार (8 दिसंबर) को भीलवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुगल शासन और देश की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने दो टूक कहा कि भारत में अब मुगलिया सोच के लिए कोई जगह नहीं है.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने के सवाल पर तोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "भारत में मुगल हुमायूं की कोई औलाद जिंदा नहीं है. महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज आज भी सांसद-विधायक हैं. हमने मुगलों को बहुत पहले निपटा दिया है. अब अगर कोई हुमायूं के सपने देखता है तो वह दिव्य सपने में जी रहा है. बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर भारत में कोई आगे नहीं बढ़ सकता."

काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण

तोगड़िया ने हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि सभी मंदिर बनेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये मंदिर बिना लड़े बनेंगे और अच्छी तरह बनेगें.

विदेशी नागरिकों को मतदाता न बनने देने पर जोर

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनर्मूल्यांकन होने पर विरोध का कोई कारण नहीं बनता. उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए इसे बेहद ज़रूरी बताते हुए कहा कि कोई भी बांग्लादेशी या विदेशी देश का मतदाता नहीं बने, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए.