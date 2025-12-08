जोधपुर: श्मशान में बन रहा था युवक की हत्या का प्लान, 50 हजार का इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

जोधपुर शहर में अपराध पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत महामंदिर थाना पुलिस ने शुक्रवार (5 दिसंबर) की देर रात एक बड़ी सफलता दर्ज की. पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर शहर में होने वाली एक बड़ी वारदात को टाल दिया.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार बदमाशों में शामिल उदयपुर निवासी नरेश वाल्मीकि पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जबकि उसके साथी अमन वाल्मीकि का संबंध जैसलमेर से है.

श्मशान घाट में छिपकर रच रहे थे हत्या की साजिश

पुलिस को सूचना मिली थी कि जोधपुर के भदवासिया इलाके के श्मशान घाट में रहने वाले कुछ युवकों की गतिविधियां संदिग्ध हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए महामंदिर थाना पुलिस ने जब दबिश दी तो मौके पर मौजूद दो युवक पुलिस को देखते ही भागने लगे. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया.

पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए दोनों युवक प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं और श्मशान में ठहरे हुए थे ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें. वहीं वे उदयपुर के एक युवक की हत्या की साजिश रच रहे थे.

हार्डकोर क्रिमिनल नरेश पर दर्ज हैं 37 मुकदमें

गिरफ्तार आरोपी नरेश वाल्मीकि का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद गंभीर है. उसके खिलाफ 37 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें 6 से 7 हत्या (302) के मामले शामिल बताए जा रहे हैं. उदयपुर रेंज के आईजी की ओर से नरेश पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था.

पुलिस के अनुसार नरेश लंबे समय से फरार चल रहा था और विभिन्न जिलों में अपने गैंग के साथ आपराधिक घटनाएं कर रहा था. उसका साथी अमन भी कई मामलों में वांछित है और हथियार व अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है. 3 पिस्टल, 2 कारतूस और लग्जरी कार बरामद की है. प्राथमिक जांच में यह कार भी आपराधिक गतिविधियों में उपयोग की जा रही थी.

पुलिस के जवानों की सतर्कता से पकड़े गए अपराधी

इस पूरी कार्रवाई में महामंदिर थाना पुलिस के जवान प्रकाश और रतन की भूमिका महत्वपूर्ण रही. दोनों जवानों ने मौके पर तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बदमाशों को भागने नहीं दिया और घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया. पुलिस अधिकारियों ने दोनों जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता ने एक बड़ी वारदात होने से रोक दी.

महामंदिर थाना पुलिस पिछले कुछ महीनों से लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. अवैध हथियार, चोरी, लूट और सुपारी गैंग के खिलाफ कई मामलों में थाना पुलिस ने अहम सफलता अर्जित की है. ताजा कार्रवाई इस अभियान की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है.

