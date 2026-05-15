जल जीवन मिशन के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक सहित गिरा युवक, मौत के बाद लापरवाही उजागर
Rajasthan News: पोखरण के जेमला गांव के सत्य नगर के पास JJM पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढा बनाया गया था. पाइल लाइन बिछाने के बाद ठेकेदार द्वारा गड्ढे को पुनः नहीं भरा गया जिससे यह हादसा हुआ.
- मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग.
राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण से एक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है. यहां जल जीवन मिशन (JJM) की पाइप लाइन बिछाने के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. परिजन जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
यह घटना पोखरण के जेमला गांव के सत्य नगर के पास की है, जहां JJM पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढा बनाया गया था. पाइल लाइन बिछाने के बाद ठेकेदार द्वारा गड्ढे को पुनः नहीं भरा गया, जिससे यह हादसा हुआ. बुधवार (13 मई) की रात मजदूरी कर अपने घर लौट रहे बाइक सवार 40 वर्षीय विशनाराम मेघवाल गांव से करीब एक किलोमीटर दूर JJM की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरे.
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कैसे गड्ढे में गिरा युवक?
रात के अंधेरे में विशनाराम को 4 फीट गहरा गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो बाइक सहित गड्ढे में जा गिरा. इस हादसे में विशनाराम गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की जब इस घटना पर नजर पड़ी तो विशनाराम (40) को घायल अवस्था में पोखरण के राजकिय अस्पताल में ले जाया गये, जहां डॉक्टरों ने विशनाराम को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद दलित अधिकार कमेटी सहित परिजनों में भारी रोष देखने को मिला.
पीड़ित परिवार और दलित अधिकार कमेटी के सदस्य शव को लेकर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. परिजनों ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और मुआवजे की मांग की. पीड़ित परिवार के सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं और 50 लाख रूपए के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं. मांग पूरा नहीं होने तक शव को परिजनों ने उठाने से मना कर दिया है.
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Source: IOCL