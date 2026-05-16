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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कार्यकर्ता को परेशान किया तो दौड़ा-दौड़ा के मारूंगा...', कांग्रेस नेता अशोक चांदना का वीडियो वायरल

'कार्यकर्ता को परेशान किया तो दौड़ा-दौड़ा के मारूंगा...', कांग्रेस नेता अशोक चांदना का वीडियो वायरल

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मंत्री अशोक चांदना वायरल वीडियो में ये भी कहते नजर आए कि मुझे बीजेपी वालों से कोई लेनादेना नहीं है, उन्हें पकड़ो या छोड़ो वो आपकी समस्या है.

By : मुबारिक खान | Edited By: अजीत | Updated at : 16 May 2026 08:52 PM (IST)
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राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक चांदना एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पूर्व मंत्री हिण्डोली नगर पालिका EO को फोन पर पट्टे बनाने के किसी मामले को लेकर डांटते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. वो बोलते दिख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस राज में कोई परेशान करेगा तो उसको मैं दौड़ा-दौड़ाकर मारूंगा. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे BJP वालों से कोई लेनादेना नहीं है, उन्हें पकड़ो या छोड़ो वो आपकी समस्या है.

वायरल हुए इस वीडियो में पूर्व मंत्री अशोक चांदना के आस पास कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से किसी एक ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि ABP न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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'रैगर समाज की मुश्किल से तो पट्टे बनते हैं, इनको डरा रहे हो'

वीडियो में फोन पर पूर्व मंत्री अशोक चांदना कहते नजर आए, ''अब इसका अगर एक पत्थर भी गिरा न तो आपकी जड़ें खोद दूंगा, ये याद रखना. आप तड़पोगे और खुद इसके पैर पकड़ोगे, फिर मैं बात करूंगा. अच्छे से काम करो. जैसा भी है, इनको परेशान मत करो. इनके पट्टे हैं, इनकी खुद की जगह है, रैगर समाज की बड़ी मुश्किल से तो पट्टे बनते हैं, इनको डरा रहे हो.'' 

'किसी दिन शिकायतें तो फिर आपकी भी हो जाएंगी'

उन्होंने अधिकारी को धमकाते हुए कहा, ''किसी दिन शिकायतें तो फिर आपकी भी हो जाएगी. झूठी या सच्ची शिकायते हैं. शिकायत का जवाब दीजिए आप. आप समझ लेना इनकी दीवार गिरी तो एक न एक दिन ये आपके ऊपर ही गिरेगी. जो कांग्रेस के कार्यकर्ता को परेशान करेगा तो मैं उसे दौड़ा-दौड़ाकर मारुंगा. मुझे बीजेपी वालों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें छोड़ों या पकड़ो, ये आपकी समस्या है. ये आपको जवाब दे देंगे और आगे से परेशान मत करना.''

किसी भी पक्ष ने पुलिस में नहीं दी शिकायत

इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है. जब ABP न्यूज़ ने पूर्व मंत्री अशोक चांदना से बात करने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो पाई. 

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 16 May 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Congress BJP Ashok Chandna Rajasthan NEWS
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