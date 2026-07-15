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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: राजस्थान विधानसभा में स्पीकर देवनानी की फिसली जुबान, अशोक गहलोत को कह दिया 'मुख्यमंत्री'

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में स्पीकर देवनानी की फिसली जुबान, अशोक गहलोत को कह दिया 'मुख्यमंत्री'

Rajasthan Assembly News: राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव के विशेष सत्र में एक दिलचस्प वाकया हुआ.स्पीकर ने भरे सदन में पूर्व CM अशोक गहलोत को गलती से 'मुख्यमंत्री' कह दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Jul 2026 11:04 PM (IST)
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राजस्थान में दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है. लेकिन, राज्य के तीन बार (कुल 15 साल) मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत की राजनीतिक छाप आज भी सदन से लेकर सड़क तक महसूस की जाती है.

बुधवार (15 जुलाई) को राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा ही दिलचस्प और अप्रत्याशित वाकया सामने आया, जिसकी अब सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है.

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सदन में कुछ पल के लिए छा गया सन्नाटा

कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) वासुदेव देवनानी की जुबान अचानक फिसल गई. उन्होंने अपने संबोधन में भूलवश पूर्व सीएम अशोक गहलोत को 'मुख्यमंत्री अशोक गहलोत' कहकर संबोधित कर दिया.

स्पीकर देवनानी के मुंह से वर्तमान मुख्यमंत्री की बजाय पूर्व सीएम के लिए 'मुख्यमंत्री' शब्द सुनते ही पूरे सदन में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया. उपस्थित लोग एक-दूसरे का मुंह देखने लगे.

हालांकि, सदन में मौजूद सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी भी विधायक और दिग्गज नेता ने इस भूल पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई. बिना किसी टोका-टाकी या हंगामे के स्पीकर ने अपनी बात पूरी की और कार्यक्रम अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ गया. जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक सीएम रहने के कारण कई बार नेताओं के मुंह से स्वाभाविक रूप से उनके नाम के साथ यह पदवी निकल जाती है.

कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुए अशोक गहलोत?

दरअसल, विधानसभा के इस विशेष सत्र में राजस्थान के अब तक के संसदीय सफर, पुराने और महत्वपूर्ण कानूनों तथा वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा होनी थी. इस ऐतिहासिक सत्र के लिए राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत को विशेष तौर पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था.

स्वास्थ्य कारणों से रहे अनुपस्थित

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं. इसी कारण वे इस महत्वपूर्ण और गरिमामयी कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके.

सीपी जोशी ने संभाला मोर्चा

अशोक गहलोत की अनुपस्थिति में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को इस सत्र की अध्यक्षता के लिए भेजा गया. उन्होंने मंच साझा करते हुए अपने व्यापक संसदीय अनुभव के साथ महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा को आगे बढ़ाया और गहलोत की कमी को पूरा किया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Jul 2026 11:03 PM (IST)
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Ashok Gehlot Rajasthan Assembly News Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS
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