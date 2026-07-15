राजस्थान में NEET का पेपर खराब होने से तनाव में थी 19 साल की छात्रा, फंदा लगाकर दी जान

राजस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं में तनाव और आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कस्बे में एक 19 वर्षीय छात्रा ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. छात्रा ने हाल ही में NEET की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर उम्मीद के मुताबिक अच्छा न होने के कारण वह काफी तनाव में थी. मृतका की पहचान इंदिरा कॉलोनी निवासी कामाक्षी (19 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

'उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ था पेपर'

कामाक्षी के पिता जगदीश प्रसाद एक निजी स्कूल में साइंस के शिक्षक हैं, जबकि मां रीना देवी महात्मा गांधी राजकीय स्कूल (दहमी) में हिंदी की व्याख्याता (Lecturer) हैं. पिता ने बताया कि कामाक्षी ने दो साल तक जयपुर में रहकर NEET की तैयारी की थी. उसने 21 जून को परीक्षा दी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि पेपर उसकी तैयारी के हिसाब से अच्छा नहीं हुआ. इसी बात को लेकर वह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी.

परिजनों ने उसे काफी समझाया था और आगे बीएसटीसी (BSTC) करने की सलाह भी दी थी. फिलहाल वह बीएससी-बीएड इंटीग्रेटेड के प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जिसके पेपर 11 जुलाई को ही खत्म हुए थे.

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मां से फोन पर कहा- 'खाना खा लिया है', शाम को फंदे पर मिली

मंगलवार (14 जुलाई) सुबह कामाक्षी के माता-पिता अपनी-अपनी ड्यूटी पर स्कूल चले गए थे, जबकि उसका भाई और छोटी बहन भी स्कूल गए हुए थे. सुबह करीब 10 बजे मां ने कामाक्षी को फोन कर खाना खाने के बारे में पूछा था, तब उसने बताया कि वह खाना खा चुकी है. शाम को जब मां रीना देवी ड्यूटी से लौटीं, तो मुख्य दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी और साइड वाला गेट अंदर से बंद था.

जैसे ही वे अंदर पहुंचीं, उन्होंने अपनी बेटी को कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा. आनन-फानन में पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारकर बहरोड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सुसाइड नोट नहीं मिला, जांच में जुटी पुलिस

बहरोड़ कोतवाली के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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