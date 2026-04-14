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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPali News: पाली में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों का आतंक, नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर तानी पिस्टल, 1 गिरफ्तार

Pali News: पाली में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों का आतंक, नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर तानी पिस्टल, 1 गिरफ्तार

Pali News In Hindi: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस को पिस्टल दिखाकर डराने का प्रयास किया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Apr 2026 08:45 AM (IST)
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राजस्थान के पाली जिले के बाली उपखंड के सेवाड़ी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस की नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया. इस दौरान वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस पर पिस्टल तान दी. जिसके बाद अचानक आस पास अफरातफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने हौसले और हिम्मत का परिचय देते हुए बदमाशों से भिड़ गई. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस को पिस्टल दिखाकर डराने का प्रयास किया. पुलिस ने अपनी सूझबूझ से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश जारी है. 

पिस्टल दिखाकर पुलिसकर्मियों को डराने की कोशिश

पुलिस के इशारा करने पर बदमाशों ने रुकने के बजाय पिस्टल दिखाकर पुलिसकर्मियों को डराने की कोशिश की. स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को घेर लिया. घेराबंदी के दौरान एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया. 

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया जिसमें एक बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहा है. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई हैं. 

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी

गिरफ्तार बदमाश से पुलिस पूछताछ भी जारी है. वहीं उनसे जुड़े ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भय व्याप्त है. परंतु पुलिस की सजगता से बड़ी वारदात टल गई. हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है.

फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

ये भी पढ़ें: Jaipur News: जयपुर के कर्बला मैदान में आज जुटेंगे हजारों लोग, अली खामनेई को दी जाएगी श्रद्धांजलि

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 14 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Pali News RAJASTHAN NEWS
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