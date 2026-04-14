पाली में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों का आतंक, नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर तानी पिस्टल, 1 गिरफ्तार

राजस्थान के पाली जिले के बाली उपखंड के सेवाड़ी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस की नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया. इस दौरान वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस पर पिस्टल तान दी. जिसके बाद अचानक आस पास अफरातफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने हौसले और हिम्मत का परिचय देते हुए बदमाशों से भिड़ गई. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस को पिस्टल दिखाकर डराने का प्रयास किया. पुलिस ने अपनी सूझबूझ से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश जारी है.

पिस्टल दिखाकर पुलिसकर्मियों को डराने की कोशिश

पुलिस के इशारा करने पर बदमाशों ने रुकने के बजाय पिस्टल दिखाकर पुलिसकर्मियों को डराने की कोशिश की. स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को घेर लिया. घेराबंदी के दौरान एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया.

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया जिसमें एक बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहा है. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई हैं.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी

गिरफ्तार बदमाश से पुलिस पूछताछ भी जारी है. वहीं उनसे जुड़े ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भय व्याप्त है. परंतु पुलिस की सजगता से बड़ी वारदात टल गई. हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है.

फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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