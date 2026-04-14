जयपुर के कर्बला मैदान में आज जुटेंगे हजारों लोग, अली खामनेई को दी जाएगी श्रद्धांजलि

जयपुर में आज ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए जयपुर में राजस्थान मुस्लिम समाज का बड़ा कार्यक्रम बुधवार (15 अप्रैल) को आयोजित किया जाएगा. जयपुर शहर के कर्बला मैदान में यह कार्यक्रम होगा. जहां हजारों लोग जुटेंगे.

इस कार्यक्र में ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम ईलाही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम राजस्थानी मुस्लिम समाज की तरफ से आयोजित किया जाएगा. श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तमाम संगठनों के हजारों लोग शामिल होंगे.

कब से शुरू होगा कार्यक्रम

कर्बला मैदान में यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से आयोजित होगा. कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई धर्मगुरु और तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए.

जानकारी दी गई की कार्यक्रम में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की निंदा की जाएगी. इजरायल द्वारा सीजफायर का पालन नहीं किए जाने पर भी विरोध किया जाएगा.

शिया धर्मगुरु ने क्या कहा?

शिया धर्मगुरु सैयद अली इमाम नकवी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों के आने की वजह से ही इसका आयोजन बड़े मैदान में किया गया है. इस कार्यक्रम के जरिए समुचित दुनिया को अहिंसा और मानवता का संदेश दिया जाएगा.

बता दें कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा बीते एक महीने से ज्यादा दिनों से हमले किए जा रहे हैं. इस हमले में ईरान के बड़े नेताओं समेत आम नागरिकों ने अपनी जान दे दी है. जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं. इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है. भारत में तब से ही जमकर विरोध किया जा रहा है.

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