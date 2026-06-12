Jaipur News: नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या के बाद नारेबाजी, गंभीरता से जांच कराने की मांग

जयपुर में एक संविदा नर्सिंगकर्मी की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ में भारी नाराजगी देखने को मिली. जानकारी के अनुसार, नर्सिंगकर्मी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि उसे कुछ समय पहले नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में था. गंभीर हालत में उसे जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी अस्पताल पहुंच गए.

SMS अस्पताल की इमरजेंसी में जमकर हंगामा

साथी नर्सिंगकर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नौकरी से हटाए जाने के कारण मृतक काफी परेशान था और इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया.

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अस्पताल की इमरजेंसी और आसपास के इलाके में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. कर्मचारियों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की.

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की.

अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाने की भी मांग उठाई जा रही है.

कर्मचारियों का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के सामने नौकरी की असुरक्षा एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे कई लोग मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं.

कल पूरे राजस्थान में बड़ा प्रदर्शन

घटना के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने शनिवार को पूरे राजस्थान में अस्पतालों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि इस आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है.

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ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन और हंगामे की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहा है.