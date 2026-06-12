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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या के बाद नारेबाजी, गंभीरता से जांच कराने की मांग

Jaipur News: नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या के बाद नारेबाजी, गंभीरता से जांच कराने की मांग

Jaipur News In Hindi: जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी की मौत के बाद SMS अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा. विरोध-प्रदर्शन के बीच कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Jun 2026 10:57 PM (IST)
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जयपुर में एक संविदा नर्सिंगकर्मी की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ में भारी नाराजगी देखने को मिली. जानकारी के अनुसार, नर्सिंगकर्मी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि उसे कुछ समय पहले नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में था. गंभीर हालत में उसे जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी अस्पताल पहुंच गए.

SMS अस्पताल की इमरजेंसी में जमकर हंगामा

साथी नर्सिंगकर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नौकरी से हटाए जाने के कारण मृतक काफी परेशान था और इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया.

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अस्पताल की इमरजेंसी और आसपास के इलाके में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. कर्मचारियों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की.

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की.

अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाने की भी मांग उठाई जा रही है.

कर्मचारियों का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के सामने नौकरी की असुरक्षा एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे कई लोग मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं.

कल पूरे राजस्थान में बड़ा प्रदर्शन

घटना के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने शनिवार को पूरे राजस्थान में अस्पतालों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि इस आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है.

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ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन और हंगामे की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 Jun 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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