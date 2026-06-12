प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर जयपुर में आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय हड़कंप मच गया, जब कार्यक्रम के बीच अचानक बिजली गुल हो गई. हालात ऐसे बने कि केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में पत्रकारों से संवाद करना पड़ा. वहीं मंच पर मौजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बिजली बहाल कराने के लिए अधिकारियों से संपर्क करते नजर आए, लेकिन करीब 22 मिनट तक व्यवस्था सामान्य नहीं हो सकी.

यपुर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां गिना रहे थे. इसी दौरान अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई और पूरा सभागार अंधेरे में डूब गया. कार्यक्रम में मौजूद नेताओं, पदाधिकारियों और पत्रकारों के बीच कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई.

बिजली गुल होने के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों से संपर्क कर आपूर्ति बहाल कराने की कोशिश की. इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य नेता भी व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखाई दिए. हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयम बनाए रखा और कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

करीब 22 मिनट तक बिजली नहीं आने पर वैष्णव अपनी सीट से उठकर पत्रकारों के बीच पहुंचे और मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में ही सवालों के जवाब देने लगे. अंधेरे में चलती यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा बन गई. खास बात यह रही कि यह घटना प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा के मुख्यालय में और ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई.

इस घटनाक्रम पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. बेनीवाल ने तंज कसते हुए लिखा कि मंच पर रेल मंत्री थे, सामने ऊर्जा मंत्री बैठे थे और फिर भी अंधेरा छाया रहा. उन्होंने कहा कि ऐसा लगा मानो राजस्थान की बिजली व्यवस्था ने खुद ही अपनी हकीकत का प्रेस नोट जारी कर दिया हो.

बेनीवाल ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि रेल मंत्री विकास की बातें भले बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कर रहे हों, लेकिन राजस्थान की बिजली व्यवस्था आज भी पैसेंजर ट्रेन की गति से चलती दिखाई दे रही है. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी बिजली गुल होने और उस पर हुई सियासी टिप्पणियां दिनभर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनी रहीं.