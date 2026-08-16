वंदेमातरम् विवाद: कांग्रेस के खिलाफ BJP का प्रदर्शन, गौमूत्र से ‘शुद्धिकरण'
Bhilwara News In Hindi: सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए राष्ट्रगीत के अपमान से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और देश से माफी मांगने की मांग की.
स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम के अपमान के विरोध में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया.
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा की उपस्थिति में भाजयुमो द्वारा स्थानीय सूचना केन्द्र चौराहे पर जबरदस्त आक्रोश प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर जूतों की माला पहनाकर, सड़े टमाटर मार कालिख पोती गई और साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर गौमूत्र छिड़ककर उसका शुद्धिकरण किया गया.
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माफी मांगने की अपील
सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए राष्ट्रगीत के अपमान से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और देश से माफी मांगने की मांग की. इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद सीपी जोशी ने कहा कि वंदे मातरम् का अपमान देश के संविधान और राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता का अपमान है.
कांग्रेस नेताओं और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की परवाह नहीं है, जिन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिए जाने के बाद इसके सम्मान से जुड़ी संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति के नाम पर देशभक्ति से जुड़े प्रतीकों को लेकर शर्मनाक रवैया अपनाने का आरोप लगाया.
राष्ट्र गीत का अपमान बर्दाश्त योग्य नहीं
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कांग्रेस पार्टी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके इस कृत्य से करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को चोट पहुंची है. यदि कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगते है तो देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.
गौमूत्र से राष्ट्र गीत वन्दे मातरम् का किया शुद्धिकरण
भाजयुमो के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेसी नेताओं पर अपनी गंदी सोच और मानसिकता से राष्ट्र गीत वंदे मातरम् को अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए अनूठे तरीके से अपने आक्रोश का इजहार किया. जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बैनर पर लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर गौमूत्र का छिड़काव कर उसका शुद्धिकरण किया और इसे कांग्रेसियों की बुरी नजर से बचाने की ईश्वर से प्रार्थना की.
राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के अपमान से गुस्साए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस शर्मनाक घटनाक्रम के चित्रण का बैनर बनाकर जूतों की माला पहनाई और विरोध स्वरूप उस पर सड़े टमाटर मारकर कालिख पोत दी. इस मौके पर महिलाओं और युवाओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला. उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र गौरव के सम्मान में इस प्रकार की हिमाकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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