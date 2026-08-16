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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअमित शाह के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत का निशाना, 'सिर्फ सियासी रोटियां...'

अमित शाह के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत का निशाना, 'सिर्फ सियासी रोटियां...'

Ashok Gehlot On Amit Shah: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि अमित शाह राजस्थान आए, लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड पर कुछ भी नहीं बोला. गृह मंत्री सिर्फ सियासी जुमलेबाजी करके चले गए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Aug 2026 10:28 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है. गहलोत ने खास तौर पर उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के ट्रायल को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस सनसनीखेज हत्याकांड को चार साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हो सका है और किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है.

अशोक गहलोत ने कहा, ''विधानसभा चुनाव के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर खूब दुष्प्रचार किया था. उस समय इस मामले को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन चार साल से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद केस का ट्रायल पूरा नहीं हो सका है. इस मामले में भी बीजेपी के दावे सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुए हैं.''

'उम्मीद थी कि शाह कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात करेंगे'

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''जब यह हत्याकांड हुआ था, तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. हमें उम्मीद थी कि अमित शाह आज राजस्थान दौरे के दौरान उदयपुर में रुकेंगे और कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात करेंगे और कोई बड़ा ऐलान करेंगे. परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस बात सामने रखेंगे.''

'कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर अमित शाह ने कुछ नहीं कहा'

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अमित शाह राजस्थान आए, लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सिर्फ सियासी जुमलेबाजी करके चले गए. अमित शाह की चुप्पी ने कन्हैयालाल के परिवार के साथ-साथ पूरे राजस्थान को निराश करने का काम किया है. सरकार को यह बताना चाहिए कि ट्रायल अब तक किस स्थिति में है और दोषियों को सजा कब तक मिलेगी?

अमित शाह सिर्फ सियासी रोटियां सेंकने आए थे- अशोक गहलोत

गहलोत ने आरोप लगाया कि अमित शाह राजस्थान में सिर्फ सियासी रोटियां सेंकने के लिए आए थे. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं के आपसी मतभेदों को लेकर काफी बातें कीं, लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे चर्चित और गंभीर मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी.

'शाह को कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में बोलने का अधिकार नहीं'

अशोक गहलोत ने अमित शाह के कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर दिए गए बयानों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ''अमित शाह को कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. आखिर अमित शाह किस आधार पर यह कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी खींचतान चल रही है.''

'राजस्थान में बीजेपी नेता ही एक-दूसरे की टांग खींच रहे'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, ''अगर अमित शाह को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान नजर आ रही है तो उन्हें राजस्थान बीजेपी और सरकार के बीच चल रही खींचतान क्यों नजर नहीं आ रही? राजस्थान में बीजेपी के नेता ही एक-दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं और हर नेता दूसरे नेता को पीछे करने में जुटा हुआ है.''

वंदे मातरम के मुद्दे पर गहलोत ने बीजेपी को घेरा

अशोक गहलोत ने वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर भी अमित शाह और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह और उनकी पार्टी के नेता वंदे मातरम को लेकर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. गहलोत ने कहा, ''इस मुद्दे पर बेवजह का झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है और जनता को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है.''

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार (16 अगस्त) को राजस्थान के दौरे पर रहे. उन्होंने चित्तौड़गढ़ और अलवर जिले में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Aug 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Rajasthan NEWS AMIT SHAH
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