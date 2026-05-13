राजस्थान: NEET पेपर लीक मामले में BJP कार्यकर्ता गिरफ्तार! कांग्रेस बोली- '9 दिन तक...'

नीट 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान के दिनेश बिंवाल की गिरफ्तार के बाद प्रदेश की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है. विपक्ष की ओर से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि आरोपी दिनेश बिंवाल बीजेपी कार्यकर्ता है उसके सीधे पार्टी नेताओं से कनेक्शन है. जमवारामगढ़ से बीजेपी विधायक ने अपनी एक पोस्ट में उन्हें पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता भी बताया है.

मामले को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है दिनेश बिंवाल जुड़ी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "नीट पेपर लीक में गिरफ्तार दिनेश बिंवाल बीजेपी का नेता है. क्या राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इसी कारण से 9 दिन तक पेपर लीक को छिपाए रखा और एफआईआर दर्ज नहीं की."

'आरोपी को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण'

दिनेश बिंवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला है विपक्ष का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में राजनीतिक संरक्षण और इन आरोपियों से जुड़े लोगों की भी जांच होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अब तक बीजेपी नेताओं की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

दिनेश बिंवाल पर लगे ये आरोप

एसओजी से जुड़े सूत्रों की मानें तो दिनेश बिंवाल उन आरोपियों में शामिल हैं जिन पर नीट 2026 का पेपर खरीदने और उसके बाद आगे बेचने के आरोप लगे हैं. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि दिनेश ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से यह पेपर लिया और उसके बाद राज्य के कई अभ्यार्थियों तक इसे पहुंचाया.