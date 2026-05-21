NEET पेपर लीक के विरोध में जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन

देश भर में गरमाए NEET पेपर लीक मामले की आंच अब राजस्थान की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की ओर से आज जयपुर में इस मुद्दे को लेकर एक विशाल और उग्र प्रदर्शन किया गया. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया.

भीड़ को तितर-बितर करने और बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन (पानी की बौछारें) और हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.

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डोटासरा का केंद्र पर सीधा हमला

प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में साफ कहा था कि NEET का पेपर चोरी हो रहा है और लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए. लेकिन इन्होंने चर्चा नहीं कराई."

डोटासरा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग चोर हैं और अब यह स्पष्ट हो गया है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेगी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर डोटासरा की तीखी टिप्पणी

केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ डोटासरा ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी बेहद तीखी और व्यक्तिगत टिप्पणी की. डोटासरा ने कहा, "मदन दिलावर से घटिया इंसान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है. उनसे बेकार शिक्षा मंत्री आज तक नहीं आया." डोटासरा ने आरोप लगाया कि NEET पेपर लीक मामले में पकड़ा गया बिंवाल परिवार शिक्षा मंत्री का करीबी है, और हो सकता है कि इस पूरे खेल में उनका भी हाथ हो.

टीकाराम जूली पर चली वॉटर कैनन, बोले- BJP कर रही तानाशाही

इस उग्र प्रदर्शन में शामिल राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान पुलिस और जूली के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली.

मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. जूली ने कहा, "इतने बड़े NEET पेपर लीक कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं और यहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है."

जूली ने मोदी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में अब तक 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं और इनमें बीजेपी के पदाधिकारी ही शामिल पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार युवाओं के भविष्य की बजाय पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रही है.

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