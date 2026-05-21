हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत

अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत

Alwar Tragic Accident: अलवर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है. यहां कार में दम घुटने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई है. यह मामला अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपूरी इलाके की है. 

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 May 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खेलते हुए कार में घुसीं दो मासूम, दरवाजा बंद हुआ
  • गर्मी से कार में दम घुटने से दोनों की मौत
  • पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की
  • पिता ने काम पर जाते समय बच्चियों को घर छोड़ा था

राजस्थान के अलवर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है. यहां कार में दम घुटने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई है. यह मामला अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपूरी इलाके की है.  जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां खेलते-खेलते पास स्थित एक कार सर्विस सेंटर पहुंच गईं. वहां खड़ी एक लाल रंग की कार में घुस गई थीं.

दोनों जैसे ही कार के अंदर बैठी कार का दरवाजा अचानक बंद हो गया और बच्चियां उसे दोबारा खोल नहीं पाईं. दोनों गाड़ी के अंदर ही फंसी रह गईं. इतनी गर्मी और तपिश में कार के अंदर ही उनका दम घुट गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दोनों लड़कियां का में घुसती हुई दिखाई दे रही हैं.  

लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 9 लोगों की मौत

पिता के साथ रहती थीं दोनों बच्चियां

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. लड़कियों की पहचान टीना बाई (8) और लक्ष्मी (5) के रूप में हुई है और उनके पिता एक हेयर सैलून चलाते हैं. पिता ने बताया कि वो बच्चियों के पिता ने बताया कि वो मूल रूप से बेड़म के रहने वाले हैं और वर्तमान में खुदनपूरी में किराए के मकान में अपनी दोनों बेटियों के साथ रह रहे थे. दोनों बच्चियां सगी बहनें थीं, जबकि उनकी मां का चार साल पहले ही निधन हो चुका है. 

पिता ने बताया कि रोज की तरह वो सुबह बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर चले गए थे, लेकिन जब वो 11 बजकर 30 मिनट पर दोपहर के खाने के लिए घर लौटे तो बच्चियों को गायब पाया. इसके बाद उन्होंने तलाशी शुरू की तो लड़कियां खड़ी कार के अंदर बेहोश मिलीं. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

आगरा के वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा, पूल में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत

 

 

 

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Accident Alwar RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत
अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत
राजस्थान
न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें
न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें
राजस्थान
जयपुर में महंगाई का डबल झटका, सरस डेयरी ने दूध-दही समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे, अब यह हुआ रेट
जयपुर में महंगाई का डबल झटका, सरस डेयरी ने दूध-दही समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे, अब यह हुआ रेट
राजस्थान
जयपुर एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा पर इराक जा रहे 3 गिरफ्तार, मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
जयपुर एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा पर इराक जा रहे 3 गिरफ्तार, मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर टिप्पणी, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
भारत पर टिप्पणी, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
इंडिया
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
विश्व
'नाजुक मोड़ पर...', डोनाल्ड ट्रंप ने US-ईरान पीस टॉक पर सब साफ कर दिया, तेहरान को दे दिया अल्टीमेटम
'नाजुक मोड़ पर...', ट्रंप ने US-ईरान पीस टॉक पर सब साफ कर दिया, तेहरान को दे दिया अल्टीमेटम
रिलेशनशिप
Tea And Romance: फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget