राजस्थान के कोटा में महाराष्ट्र के रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के एक तीरंदाज की कथित तौर पर गिरने के कारण मौत हो गई, यह हादसा कोटा जंक्शन पर हुआ है. पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, नासिक निवासी अर्जुन सोनवाले (20) पंजाब के बठिंडा में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने साथियों और कोच के साथ घर लौट रहे थे.

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ शकूर बस्ती-मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र जा रहे थे. पुलिस ने बताया कि रात करीब साढ़े आठ बजे कोटा जंक्शन पर ठहराव के लिए जब ट्रेन की गति धीमी हो रही थी, अर्जुन कुछ अन्य लोगों के साथ खाना खाने के लिए दूसरे डिब्बे में जाने के वास्ते बी4 डिब्बे के गेट पर खड़े थे, तभी वह गलती से फिसल गए तथा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के अंतराल में गिर गए.

इलाज के दौरान खिलाड़ी की मौत

ट्रेन के रुकने पर यात्रियों और रेल कर्मियों ने उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि बाद में, टीम में शामिल उनके दो चचेरे भाइयों ने उन्हें एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां रात में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

वहीं इस घटना के संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) अधिकारी डालचंद सैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. टीम मैनेजर अनिल कमलापुरे ने बताया कि अर्जुन स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी स्पर्धाओं में आठ स्वर्ण पदक जीते थे. खिलाड़ी की मौत के बाद खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

ये भी पढ़ें: राजस्थान: जोधपुर सड़क हादसे में 15 की मौत, CM भजनलाल-अशोक गहलोत समेत इन नेताओं ने जताया दुख