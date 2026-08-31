जोधपुर: नगर पालिका चुनाव में नामांकन के बाद बवाल, दिव्या मदेरणा का धरना
जोधपुर तिंवरी मथानिया नगर पालिका चुनाव के लिए आज (31 अगस्त) नामांकन का आखिरी दिन था. कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा का आरोप है कि समय सीमा खत्म होने के बाद भी BJP विधायक RO कक्ष के अंदर कैसे मौजूद रहे.
- दिव्या मदेरणा ने जोधपुर तिंवरी मथानिया नगर पालिका चुनाव में पारदर्शिता की मांग की
जोधपुर तिंवरी मथानिया नगर पालिका चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन सियासी पारा चढ़ गया. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा नगरपालिका दफ्तर पहुंचीं और RO कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गईं. उन्होंने भाजपा विधायक भैराराम सियोल पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
दिव्या मदेरणा ने BJP विधायक पर उठाया सवाल
कांग्रेस नेता का आरोप है कि नामांकन की समय सीमा दोपहर 3 बजे समाप्त होने के बावजूद भाजपा विधायक 3 बजकर 5 मिनट के बाद भी आरओ कक्ष के अंदर मौजूद थे. दिव्या मदेरणा ने सवाल उठाया कि जब निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और मुख्य गेट बंद कर दिया गया था, तो भाजपा विधायक आरओ कक्ष के अंदर कैसे मौजूद रहे.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जताया विरोध
इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नगरपालिका कार्यालय में विरोध जताया. विवाद की सूचना मिलने पर दिव्या मदेरणा मौके पर पहुंचीं और आरओ कक्ष के सामने धरने पर बैठ गईं. देखते ही देखते नगरपालिका कार्यालय में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई.
आरओ कक्ष के बाहर हुए विवाद से गरमाया चुनावी माहौल
नामांकन के अंतिम दिन मथानिया में भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह सीधे आरओ को भेजे जाने की प्रक्रिया को लेकर भी हलचल रही. इसी दौरान आरओ कक्ष के बाहर हुए विवाद ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया.
दिव्या मदेरणा ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग
कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के समान रूप से पालन की मांग उठाई. वहीं, भाजपा विधायक भैराराम सियोल पर लगाए गए आरोपों को लेकर उनकी ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है. नामांकन के अंतिम दिन मथानिया में हुए इस हाईवोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद अब सभी की नजरें चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों और आगामी राजनीतिक मुकाबले पर टिकी हैं.
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी झटका, नहीं मिलेगा सिंबल