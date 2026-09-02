Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते

डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते

डूंगरपुर निकाय चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने गणेश कटारा का पर्चा खारिज किया. इसके पीछे प्रत्याशी पर पुलिस केस की बात सामने आ रही है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 02 Sep 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है. वार्ड नंबर 23 से BJP प्रत्याशी मनन कलासुआ निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा का नामांकन जांच के दौरान रिटर्निंग अधिकारी की ओर से निरस्त किए जाने के बाद वार्ड में मनन कलासुआ के सामने कोई वैध प्रत्याशी नहीं बचा. इसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

इस तरह डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में भाजपा को पहली सीट मिल गई है. वार्ड 23 का मुकाबला मतदान तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया. एक तरफ जहां शहर के बाकी वार्डों में प्रत्याशी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हैं, वहीं वार्ड 23 में नामांकन प्रक्रिया के बाद ही परिणाम सामने आ गया.

यह भी पढ़ें: जयपुर निकाय चुनाव: टिकट न मिलने पर फूट फूटकर रोए BJP नेता, फिर ऐसे हुए बागी

कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त, बदल गया पूरा चुनावी समीकरण

नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई. वार्ड नंबर 23 में कांग्रेस ने गणेश कटारा को भाजपा प्रत्याशी मनन कलासुआ के सामने मैदान में उतारा था.

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने गणेश कटारा का नामांकन निरस्त कर दिया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नामांकन निरस्त किए जाने के पीछे पुलिस प्रकरण से जुड़ा कारण बताया जा रहा है. हालांकि, नामांकन निरस्तीकरण की सटीक वजह और उससे संबंधित कानूनी स्थिति रिटर्निंग अधिकारी के आदेश एवं निर्वाचन रिकॉर्ड से ही पूरी तरह स्पष्ट होगी.

कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होते ही वार्ड 23 का चुनावी समीकरण अचानक बदल गया. मनन कलासुआ के सामने कोई अन्य वैध प्रत्याशी मैदान में नहीं बचा, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

मतदान से पहले ही तय हुआ परिणाम

नगर परिषद चुनाव में आमतौर पर प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होता है. उम्मीदवार मतदाताओं के बीच जाकर जनसंपर्क करते हैं, प्रचार अभियान चलाते हैं और इसके बाद मतदान के जरिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है. लेकिन वार्ड 23 में इस बार स्थिति अलग रही.

कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद मनन कलासुआ के सामने कोई वैध उम्मीदवार नहीं रहने से मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी. इस तरह वार्ड के मतदाताओं को वोट डाले बिना ही उनका पार्षद मिल गया.

नामांकन जांच के बाद मनन कलासुआ के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. पार्टी के लिए यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नगर परिषद चुनाव में भाजपा के खाते में यह पहली सीट दर्ज हुई है.

निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ के पुत्र हैं मनन

मनन कलासुआ के निर्विरोध निर्वाचन को राजनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह नगर परिषद के निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ के पुत्र हैं. वार्ड 23 से भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था.

अब निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मनन कलासुआ की भूमिका पर भी राजनीतिक नजरें रहेंगी. उनके निर्विरोध निर्वाचन से भाजपा समर्थकों में उत्साह है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी शुरुआत के तौर पर देखा है. नगर परिषद के बाकी वार्डों में चुनावी मुकाबला जारी रहने के बीच वार्ड 23 का परिणाम भाजपा के लिए शुरुआती बढ़त के तौर पर सामने आया है.

भाजपा ने खोला चुनावी खाता

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में वार्ड 23 से निर्विरोध जीत के साथ भाजपा ने अपना चुनावी खाता खोल दिया है. पार्टी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है.

अब चुनावी नजर बाकी वार्डों पर टिक गई है, जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा. इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं. ऐसे में वार्ड 23 का परिणाम भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि नगर परिषद की पूरी तस्वीर मतदान और परिणाम आने के बाद ही साफ होगी।

कांग्रेस के लिए नामांकन निरस्तीकरण बड़ा झटका

वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा का नामांकन निरस्त होना पार्टी के लिए वार्ड 23 में बड़ा झटका माना जा रहा है. कांग्रेस ने भाजपा के सामने प्रत्याशी उतारकर मुकाबला बनाने की तैयारी की थी, लेकिन नामांकन जांच के बाद प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से चुनावी मैदान से कांग्रेस बाहर हो गई.

नामांकन निरस्त होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में प्रत्याशी चयन और नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश और निर्वाचन रिकॉर्ड में दर्ज कारणों को देखना जरूरी होगा.

अब बाकी वार्डों पर नजर

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में वार्ड 23 का परिणाम सामने आने के बाद अब राजनीतिक दलों का पूरा फोकस बाकी वार्डों पर है. भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को साधने में जुटे हैं.

वार्ड 23 में भाजपा के निर्विरोध निर्वाचन ने चुनावी माहौल में एक नया राजनीतिक संदेश जरूर दिया है. अब देखना होगा कि क्या भाजपा इस शुरुआती बढ़त को बाकी वार्डों में भी जीत में बदल पाती है या कांग्रेस और अन्य दल मुकाबले में वापसी करते हैं.

कुल मिलाकर, डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 23 से भाजपा ने बिना मतदान के ही जीत के साथ अपना खाता खोल दिया है. कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी की ओर से निरस्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी मनन कलासुआ निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. मनन कलासुआ के निर्विरोध निर्वाचन के साथ भाजपा खेमे में उत्साह है, जबकि कांग्रेस के लिए यह घटनाक्रम वार्ड 23 में बड़ा झटका माना जा रहा है. अब सभी की नजर नगर परिषद के बाकी वार्डों के चुनावी परिणाम पर रहेगी.

यह भी पढ़ें: जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते
डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते
राजस्थान
डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, 143 पर्चे खारिज; 206 मैदान में
डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, 143 पर्चे खारिज; 206 मैदान में
राजस्थान
सिरोही निकाय चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज, होगी एकतरफा जीत?
सिरोही निकाय चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज, होगी एकतरफा जीत?
राजस्थान
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
महाराष्ट्र
दिशा सालियान मौत मामले होगी CBI जांच, बॉम्बे HC का बड़ा आदेश
दिशा सालियान मौत मामले होगी CBI जांच, बॉम्बे HC का बड़ा आदेश
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget