Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: बेरोजगारी भत्ते पर संकट! मार्च के बाद से भुगतान के इंतजार में युवा

राजस्थान: बेरोजगारी भत्ते पर संकट! मार्च के बाद से भुगतान के इंतजार में युवा

राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का मार्च 2026 के बाद का भत्ता अटका है. जोधपुर के युवाओं ने समय पर भुगतान और राशि बढ़ाने की मांग की.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 02 Sep 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इंतजार लंबा होता जा रहा है. जोधपुर में कई युवाओं का कहना है कि उन्हें मार्च 2026 तक का भुगतान तो मिल गया, लेकिन इसके बाद की राशि अभी तक नहीं मिली है. युवाओं के मुताबिक भत्ते में देरी से पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, लाइब्रेरी फीस और आने-जाने के खर्च में परेशानी हो रही है. अब युवा बकाया भुगतान जल्द जारी करने और भत्ते की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पुरुष अभ्यर्थियों को करीब 4 हजार और महिला अभ्यर्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह मिलने का प्रावधान है. इसके साथ ही युवाओं को इंटर्नशिप भी करनी होती है.

जोधपुर की संजू संकुरिया ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने साल 2024 में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था. उन्हें मार्च 2026 तक का भत्ता मिल चुका है, लेकिन इसके बाद की राशि अभी नहीं मिली है.

डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते

संजू का कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाला 4,500 रुपए का भत्ता भी समय पर नहीं आता. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी राशि में मौजूदा खर्च पूरे करना मुश्किल है. आने-जाने में ही काफी पैसा खर्च हो जाता है.

जोधपुर निवासी जीतू ने बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था. उनका भत्ता जारी है और मार्च तक की राशि मिल चुकी है. कार्यालय की ओर से आगे भी भत्ता मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल वे भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.

शुभम को भी मार्च के बाद की राशि का इंतजार

कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर चुके शुभम ने बताया कि उन्होंने रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाया था. इसके बाद उन्हें प्रतिमाह 4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना तय हुआ. मार्च तक का भुगतान मिल चुका है, लेकिन उसके बाद की राशि का इंतजार है. शुभम के मुताबिक अगर बेरोजगारी भत्ता समय पर मिले तो युवाओं को छोटे-मोटे खर्च निकालने में काफी मदद मिल सकती है.

शिल्पा चौहान ने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाया और पात्रता पूरी होने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हुआ. उनका कहना है कि भत्ता अक्सर देरी से मिलता है. उन्होंने सरकार से बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाने की मांग की, ताकि बेरोजगार युवा फॉर्म भरने और अन्य जरूरी खर्च आसानी से उठा सकें.

इंटर्नशिप के 4 से 5 महीने का भुगतान नहीं मिला- अरुण

अरुण परिहार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाया था. उनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता समय पर मिले तो लाइब्रेरी फीस और प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने जैसे खर्चों में मदद मिल सकती है.

अरुण ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इंटर्नशिप के दौरान प्रतिदिन करीब 5 घंटे पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनके 4 से 5 महीने का भुगतान काट लिया गया. जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है.

युवाओं को बकाया भुगतान का इंतजार

जोधपुर के बेरोजगार युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एक सहारा भी है. ऐसे में सरकार से मांग है कि मार्च 2026 के बाद का बकाया भुगतान जल्द जारी किया जाए. इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाने और भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर भी ध्यान दिया जाए.

सिरोही निकाय चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज, होगी एकतरफा जीत?

बता दें राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद युवाओं को रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाना होता है. पंजीयन और पात्रता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: बेरोजगारी भत्ते पर संकट! मार्च के बाद से भुगतान के इंतजार में युवा
राजस्थान: बेरोजगारी भत्ते पर संकट! मार्च के बाद से भुगतान के इंतजार में युवा
राजस्थान
डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते
डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP का खुला खाता, मनन कलासुआ निर्विरोध जीते
राजस्थान
डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, 143 पर्चे खारिज; 206 मैदान में
डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, 143 पर्चे खारिज; 206 मैदान में
राजस्थान
सिरोही निकाय चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज, होगी एकतरफा जीत?
सिरोही निकाय चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज, होगी एकतरफा जीत?
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM
कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
इंडिया
'E20 पूरी तरह सेफ, नहीं मिली एक भी शिकायत', किस राज्य के CM ने दिया ये बयान
'E20 पूरी तरह सेफ, नहीं मिली एक भी शिकायत', किस राज्य के CM ने दिया ये बयान
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget