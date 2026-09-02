राजस्थान: बेरोजगारी भत्ते पर संकट! मार्च के बाद से भुगतान के इंतजार में युवा

राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इंतजार लंबा होता जा रहा है. जोधपुर में कई युवाओं का कहना है कि उन्हें मार्च 2026 तक का भुगतान तो मिल गया, लेकिन इसके बाद की राशि अभी तक नहीं मिली है. युवाओं के मुताबिक भत्ते में देरी से पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, लाइब्रेरी फीस और आने-जाने के खर्च में परेशानी हो रही है. अब युवा बकाया भुगतान जल्द जारी करने और भत्ते की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पुरुष अभ्यर्थियों को करीब 4 हजार और महिला अभ्यर्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह मिलने का प्रावधान है. इसके साथ ही युवाओं को इंटर्नशिप भी करनी होती है.

जोधपुर की संजू संकुरिया ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने साल 2024 में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था. उन्हें मार्च 2026 तक का भत्ता मिल चुका है, लेकिन इसके बाद की राशि अभी नहीं मिली है.

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संजू का कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाला 4,500 रुपए का भत्ता भी समय पर नहीं आता. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी राशि में मौजूदा खर्च पूरे करना मुश्किल है. आने-जाने में ही काफी पैसा खर्च हो जाता है.

जोधपुर निवासी जीतू ने बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था. उनका भत्ता जारी है और मार्च तक की राशि मिल चुकी है. कार्यालय की ओर से आगे भी भत्ता मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल वे भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.

शुभम को भी मार्च के बाद की राशि का इंतजार

कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर चुके शुभम ने बताया कि उन्होंने रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाया था. इसके बाद उन्हें प्रतिमाह 4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना तय हुआ. मार्च तक का भुगतान मिल चुका है, लेकिन उसके बाद की राशि का इंतजार है. शुभम के मुताबिक अगर बेरोजगारी भत्ता समय पर मिले तो युवाओं को छोटे-मोटे खर्च निकालने में काफी मदद मिल सकती है.

शिल्पा चौहान ने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाया और पात्रता पूरी होने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हुआ. उनका कहना है कि भत्ता अक्सर देरी से मिलता है. उन्होंने सरकार से बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाने की मांग की, ताकि बेरोजगार युवा फॉर्म भरने और अन्य जरूरी खर्च आसानी से उठा सकें.

इंटर्नशिप के 4 से 5 महीने का भुगतान नहीं मिला- अरुण

अरुण परिहार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाया था. उनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता समय पर मिले तो लाइब्रेरी फीस और प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने जैसे खर्चों में मदद मिल सकती है.

अरुण ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इंटर्नशिप के दौरान प्रतिदिन करीब 5 घंटे पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनके 4 से 5 महीने का भुगतान काट लिया गया. जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है.

युवाओं को बकाया भुगतान का इंतजार

जोधपुर के बेरोजगार युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एक सहारा भी है. ऐसे में सरकार से मांग है कि मार्च 2026 के बाद का बकाया भुगतान जल्द जारी किया जाए. इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाने और भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर भी ध्यान दिया जाए.

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बता दें राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद युवाओं को रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाना होता है. पंजीयन और पात्रता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.