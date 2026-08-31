राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी झटका, नहीं मिलेगा सिंबल
राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को 'पतंग' चुनाव चिन्ह देने से साफ इनकार कर दिया है.
राजस्थान निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) को अदालत से तगड़ा झटका लगा है. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने पार्टी उम्मीदवारों को उनका आधिकारिक चुनाव निशान 'पतंग' देने की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट से फौरी राहत न मिलने के कारण अब ओवैसी की पार्टी के सभी प्रत्याशियों को निर्दलीय के तौर पर ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा.
चुनाव आयोग ने सिर्फ तेलंगाना में राज्य स्तरीय मान्यता होने का हवाला देते हुए सिंबल देने से मना किया था, जिसके खिलाफ पार्टी ने कोर्ट का रुख किया था. सोमवार (31 अगस्त) को जस्टिस मनीष शर्मा की सिंगल बेंच ने इस मामले में तत्काल दखल से इनकार करते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है. चूंकि तब तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों के लिए सिंबल के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं.
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पंचायत चुनाव पर नजर
AIMIM के प्रवक्ता और अधिवक्ता आरिफ मोहम्मद के मुताबिक, अब पार्टी अगली सुनवाई में संशोधित अर्जी दाखिल कर आगामी पंचायत चुनाव में सिंबल देने का आदेश जारी करने की अपील करेगी.
हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन
निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. 6 सितंबर को जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल एक बड़ी साझा महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे.
इस कानूनी झटके के बावजूद पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार धीमा नहीं किया है. अपने नए गठबंधन को धार देने और विरोधियों को ताकत दिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल जल्द ही मंच साझा करने वाले हैं. आगामी 6 सितंबर को राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में दोनों नेता एक विशाल साझा महारैली को संबोधित करेंगे. इस रैली के जरिए दोनों पार्टियां अल्पसंख्यक और जाट वोट बैंक के समीकरण को मजबूत कर चुनाव में वापसी करने की कोशिश करेंगी.
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