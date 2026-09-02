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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'रामायण में सीता का किरदार राम से भी...', बोले कर्नाटक CM डीके शिवकुमार

'रामायण में सीता का किरदार राम से भी...', बोले कर्नाटक CM डीके शिवकुमार

'टुगेदर वी ग्रो-इंटरनेशनल वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे' के पांचवें संस्करण के उद्घाटन के दौरान डीके ने कहा, 'ऐसी महिलाएं समाज में सबके लिए एक बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें देखकर दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 02 Sep 2026 05:12 PM (IST)
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने महिलाओं की शक्ति और उनके बलिदान की तारीफ की. उन्होंने कहा कि रामायण में सीता का चरित्र भगवान राम से भी कहीं ज्यादा बड़ा है. हमें उनसे सीखना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं सृजनकर्ता हैं, जिन्होंने चुनौतियों पर जीत हासिल करके उद्यम स्थापित किए हैं,वे भी आदर्श हैं. डीके ने महिला उद्यमियों से राज्य की तरक्की में नेतृत्व करने की अपील की.

डीके शिवकुमार बुधवार (2 सितंबर) को 'उबुंटू कंसोर्टियम ऑफ वूमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन' की ओर से आयोजित 'टुगेदर वी ग्रो-इंटरनेशनल वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे' के पांचवें संस्करण के उद्घाटन करने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कहा, 'ऐसी महिलाएं समाज में सबके लिए एक बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें देखकर दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं.

'महिलाओं के नेतृत्व की जरूरत'

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं के नेतृत्व की जरूरत है. राज्य सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं हमेशा से सृजनकर्ता, समस्या-समाधानकर्ता और फैसले लेने वाली रही हैं और परिवार और संसाधनों के प्रबंधन से लेकर व्यवसाय निर्माण तक, चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती हैं. उन्होंने कहा कि जब उनकी रचनात्मकता, क्षमता और मजबूत इरादों को पूंजी, टेक्नोलॉजी और बाजारों तक पहुंच के साथ समर्थन मिलता है तो वे जो कुछ भी बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उनकी क्षमता को फलने-फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना सरकार की जिम्मेदारी है.

कांग्रेस की योजनाओं का जिक्र, बीजेपी पर निशाना

डीके ने युवाओं और महिलाओं की शक्ति पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पांच गारंटी योजनाएं शुरू की थीं - शक्ति, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और युवा निधि. शक्ति योजना के तहत, महिलाएं राज्य भर में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करती हैं. इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी है. भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गारंटी योजनाओं का विरोध किया था.

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'महिलाएं रसोई तक ही सीमित नहीं'

उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत, राज्य की 1.22 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति महिला मिलते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद मिली है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित महिला-केंद्रित कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जिनमें चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण, सब्सिडी और स्त्री शक्ति योजना शामिल हैं और बताया कि हर साल स्नातक होने वाले डॉक्टरों में 40 प्रतिशत महिलाएं हैं. उन्होंने कहा, आप रसोई तक ही सीमित नहीं हैं.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Karnataka CM DK SHivakumar
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