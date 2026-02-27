राजस्थान में बढ़ेगा विधायकों का वेतन! रोडवेज के लिए 300 नई बसें, CM भजनलाल ने किए ये बड़े ऐलान

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बड़ी घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा सरकार कि ओर से 5000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. बेरोजगार युवाओं का ध्यान रखते हुए सरकार अब 1 लाख की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी करेगी. इसी के साथ राजधानी जयपुर को द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड और मेट्रो की सौगात भी मिली.

विधायकों को राज्य कर्मचारी की तरह मिलेगा महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की सदन में घोषणा करते हुए कहा, "विधायकों के वेतन में राज्य कर्मचारी की तरह समय समय पर महंगाई भत्ता मिलेगा. विधायकों को करीब पौने दो लाख रुपये का टैबलेट दिया जा रहा है. कांग्रेस के समय ऋण अधिक था, हमने वो कम किया. किसानों के लिए कांग्रेस ने जो अंतिम बजट दिया, उससे हमने अभी 34 फीसदी अधिक बजट दिया है."

कांग्रेस ने चुनाव में जनता का सारा पैसा लुटा दिया- सीएम

सीएम ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में हुए MoU पर विपक्ष सवाल उठाता है. वेबसाइट चेक करें, वहां सब कुछ है. पानी नहीं था लेकिन कांग्रेस ने जल जीवन मिशन में जमकर भ्रष्टाचार किया. पंचायत चुनाव नवंबर 2019 और फरवरी 2021 फिर 2021 अंत में दो बार में निगम चुनाव कराया. बार-बार चुनाव कराकर जनता का पूरा पैसा चुनाव में ही लुटा दिया.

सीएम भजनलाल ने की ये घोषणाएं