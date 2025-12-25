जोधपुर: कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारी भी घायल, मची अफरातफरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारी भी घायल, मची अफरातफरी

Jodhpur Fire News: जोधपुर के बाहरी क्षेत्र कबीर नगर में स्थित गुरुवार को एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. इसके बाद अफरातफरी भी मची.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 25 Dec 2025 08:58 PM (IST)
Jodhpur Fire News: जोधपुर में गुरुवार (25 दिसंबर) सुबह शहर के बाहरी क्षेत्र कबीर नगर में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में हुई. जहां अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कुछ वक्त बाद वहां अफरा-तफरी भी मच गई थी. गोदाम में बड़ी मात्रा में रखें पुराने टायर और वाहनों के पुर्जों के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया था.  

स्थानीय लोगों ने किया फायर ब्रिगेड को सूचित 

वहीं कुछ ही समय बाद आग की ऊंची-ऊंची लपटें और घना काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया. जिसके बाद मौके पर नगर निगम की एक दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

आग बुझाने में दमकल कर्मचारी हुआ घायल

दमकल कर्मियों ने हालात की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन आसपास स्थित अन्य कबाड़ गोदामों में खड़े पुराने वाहनों और ज्वलनशील सामग्री को हटवाया, ताकि आग फैलने से रोकी जा सके. आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मचारी उस वक्त घायल भी हो गया, जब गोदाम का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा था. जिसके बाद घायल कर्मचारी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

आग लगने के कारण की जांच जारी 

करीब कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया. वहीं यह गनीमत भी रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली. फिलहाल आग लगने के कारण की जांच की जा रही है और नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है.

Published at : 25 Dec 2025 08:58 PM (IST)
Fire Brigade Jodhpur Fire News Jodhpur News
