सचिवालय में गूंजे अटल बिहारी वाजपेयी के विचार, सीएम भजनलाल शर्मा बोले- उन्होंने देश को दी नई दिशा

Rajasthan News: अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर जयपुर में सुशासन दिवस मनाया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल जी के सत्य, ईमानदारी और राष्ट्र योगदान को याद किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान सचिवालय में 'सुशासन दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए और उन्होंने अटल जी के जीवन, विचारों और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती मना रहे हैं. जिन्होंने पूरे जीवन सत्य, ईमानदारी और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ देश की सेवा की. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे. वे एक संवेदनशील कवि हृदय इंसान और दूरदर्शी राष्ट्रनेता थे, जिन्होंने भारत को नई दिशा दी.

अटल जी का देश के प्रति हमेशा रखा जाएगा योगदान- सीएम भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का देश के प्रति योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा, सुशासन और पारदर्शिता को राजनीति का आधार बनाया. उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों ने भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चाहे सड़क निर्माण हो, आधारभूत ढांचे का विकास हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान हो. हर क्षेत्र में अटल जी की सोच साफ दिखाई देती है.

अटल जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिया संकल्प

भजनलाल शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि देश में ऐसा शासन हो. जहां जनता को न्याय, सम्मान और विकास के समान अवसर मिलें. सुशासन दिवस के माध्यम से हम उनके इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की.

देश को सही दिशा दिखाने में काम रहे अटल जी के विचार- सीएम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए और सुशासन दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि अटल जी के विचार आज भी देश को सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं.

Published at : 25 Dec 2025 01:08 PM (IST)
