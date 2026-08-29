सीकर में देर रात EV शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों के वाहन जलकर खाक

सीकर शहर के सर्किट हाउस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित पिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. शोरूम में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर ज्वालामुखी की तरह लपटों में घिर गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि धुआं और आग की लपटें देखते ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही मौके पर कई दमकल गाड़ियां और आपातकर्मी पहुंच गए. दमकलकर्मियों ने कठिन प्रयासों के बाद कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया.

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कई गाड़ियां हुईं राख

आग इतनी भीषण थी तब तक शोरूम का अंदरूनी भाग और वहां खड़ी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक चार-पहिया और इलेक्ट्रिक बाइक्स पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि शोरूम के अंदर रखे अधिकांश वाहन, बैटरी और अन्य सामान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. प्राथमिक आकलन के अनुसार, नुकसान की रकम लाखों में आंकी जा रही है, सतही जांच के बाद विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है.

जांच में जुटी पुलिस

आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चला है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि शोरूम में कई इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी रखी हुई थीं,

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस तथा संबंधित विभाग साइट पर मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज, बिजली कनेक्शन तथा शोरूम के इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन की समीक्षा कर रहे हैं. स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि जांच जारी है और जिन भी सुरागों से मुकम्मल कारण सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

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