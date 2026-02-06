राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: अब तक 12.6% वोटिंग, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है. पहले चरण के चुनाव के लिए 16 जिला परिषद और 104 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है. शुरुआती 3 घंटे में 12.6 प्रतिशत मतदान हुआ है. वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगी.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 12.6 फ़ीसदी मतदाताओं ने वोट डाला है. कुल 85.07 लाख मतदाताओं में से केवल 10,71773 वोटर्स ने मतदान किया है. चुनावों को देखते हुए इन शहरों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं.

#WATCH | Dudu: Rajasthan Deputy Chief Minister Dr. Prem Chand Bairwa cast his vote during the first phase of the Rajasthan Panchayati Raj elections. https://t.co/HxSUttMT6M — ANI (@ANI) October 22, 2026

कुंभलगढ़ पंचायत समिति में सबसे कम वोटिंग

उदयपुर की भिंडर और राजसमंद की कुंभलगढ़ पंचायत समिति में सबसे कम 5.7 फीसदी ही वोटिंग हुई है. बीकानेर की रुणिया पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 18.8 प्रतिशत वोट पड़े हैं. राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने राजस्थान पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

अलवर जिले की रैणी पंचायत समिति और दगदगा ग्राम पंचायत के अंतर्गत, बूथ नंबर 76 और 77 (वार्ड नंबर 11) पर EVM में तकनीकी खराबी सामने आई थी. हालांकि, एक घंटे बाद मतदान फिर से शुरू हो गया और अभी भी जारी है.

#WATCH | Nagaur, Rajasthan: Rajasthan Police Service (RPS) officer Neeraj says, "Comprehensive security arrangements are in place. Additional security personnel have been brought in from outside, and they have been thoroughly briefed to ensure that the voting process remains peaceful... the 100-meter and 200-meter (restricted) zones must be maintained. Vehicles with unauthorized stickers are not permitted to pass, and mobile phones are not allowed inside... The security personnel have been fully briefed on all these points and deployed accordingly... The voting is proceeding peacefully. It is going well across all three booths. People are currently arriving." — ANI (@ANI) October 22, 2026

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारी नीरज ने बताया, "सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बाहर से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए हैं और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. 100 मीटर और 200 मीटर के (प्रतिबंधित) क्षेत्रों पर खास फोकस है. बिना अनुमति वाले स्टिकर लगे वाहनों को जाने की इजाजत नहीं है, और मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना भी मना है."

उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों को इन सभी बातों के बारे में अच्छी तरह समझा दिया गया है और उसी के अनुसार उन्हें तैनात किया गया है. मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है. तीनों बूथों पर प्रक्रिया ठीक से चल रही है. अभी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं.

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