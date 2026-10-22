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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदौसा में दरिंदगी की इंतहा! 16 साल की गर्भवती से गैंगरेप, हैवानियत के दौरान प्रसव, नवजात की मौत

दौसा में दरिंदगी की इंतहा! 16 साल की गर्भवती से गैंगरेप, हैवानियत के दौरान प्रसव, नवजात की मौत

दौसा में नाबालिग लड़की ने गैंगरेप के बीच उसने बच्ची को जन्म दिया. नवजात की मौत हो गई और पीड़िता अस्पताल में भर्ती है. 3 आरोपियों ने उसे अगवा कर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास वारदात को अंजाम दिया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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राजस्थान के दौसा में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई हैं. दौसा जिले से नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात के बारे में जिसने भी सुना वह सन्न रह गया है. दरिंदगी इस हद तक हावी थी कि आरोपियों ने यह भी नहीं देखा कि पीड़ित लड़की गर्भवती है. गैंगरेप के दौरान ही उसका प्रसव शुरू हुआ और वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया. 

बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की को तीन बदमाशों ने किडनैप किया था और फिर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास उसका गैंगरेप किया. वारदात के बाद आरोपी पीड़ित लड़की को कलेक्ट्रेट चौराहे पर छोड़कर भाग गए. पीड़िता किसी तरह कपड़ों में लिपटी नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची.

प्रसव के दर्द के बीच नाबालिग का गैंगरेप!

आरोप है कि रात के समय तीन आरोपी 16 साल की बच्ची को कार में बैठाकर ले गए और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बारी-बारी उसका रेप किया. घटनाक्रम की भयावहता इस बात से सामने आई कि पीड़िता ने इसी दौरान एक नवजात बच्ची को जन्म दिया. प्रसव के बाद पीड़िता नवजात को कपड़ों में लपेटकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वारदात के बाद पीड़िता ने वहां मौजूद एक व्यक्ति से मदद मांगी. सहायता मिलने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नवजात बच्ची की मौत की पुष्टि हुई और पीड़िता को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.

लड़की का पहले से हो रहा था शोषण

मामले में एक आरोपी का नाम भी सामने आया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर फरवरी और मई 2026 में भी नाबालिग के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप है. बताया जा रहा है कि इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों के आधार पर होगी.

अस्पताल पहुंची पुलिस, लेगी पीड़िता का बयान

वारदात की जानकारी मिलने के बाद कोलवा थानाधिकारी मनोहर लाल दौसा जिला अस्पताल पहुंचे. पुलिस की ओर से पीड़िता के बयान लेने की कार्रवाई की जा रही है. बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के पूरे घटनाक्रम, आरोपियों की भूमिका तथा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी.

बालिका की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

16 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप और नवजात की मौत का यह मामला बेहद संवेदनशील है. एक ओर नाबालिग अस्पताल में भर्ती है. वहीं दूसरी ओर नवजात बच्ची की मौत ने घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है. अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि आरोपियों ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया, पीड़िता को पहले से किस प्रकार प्रताड़ित किया गया और घटना में शामिल सभी लोगों की क्या भूमिका रही.

Input By : Vishnu Ashirwad

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Dausa News Rajasthan News 
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