दौसा में दरिंदगी की इंतहा! 16 साल की गर्भवती से गैंगरेप, हैवानियत के दौरान प्रसव, नवजात की मौत

राजस्थान के दौसा में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई हैं. दौसा जिले से नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात के बारे में जिसने भी सुना वह सन्न रह गया है. दरिंदगी इस हद तक हावी थी कि आरोपियों ने यह भी नहीं देखा कि पीड़ित लड़की गर्भवती है. गैंगरेप के दौरान ही उसका प्रसव शुरू हुआ और वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया.

बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की को तीन बदमाशों ने किडनैप किया था और फिर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास उसका गैंगरेप किया. वारदात के बाद आरोपी पीड़ित लड़की को कलेक्ट्रेट चौराहे पर छोड़कर भाग गए. पीड़िता किसी तरह कपड़ों में लिपटी नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची.

प्रसव के दर्द के बीच नाबालिग का गैंगरेप!

आरोप है कि रात के समय तीन आरोपी 16 साल की बच्ची को कार में बैठाकर ले गए और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बारी-बारी उसका रेप किया. घटनाक्रम की भयावहता इस बात से सामने आई कि पीड़िता ने इसी दौरान एक नवजात बच्ची को जन्म दिया. प्रसव के बाद पीड़िता नवजात को कपड़ों में लपेटकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वारदात के बाद पीड़िता ने वहां मौजूद एक व्यक्ति से मदद मांगी. सहायता मिलने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नवजात बच्ची की मौत की पुष्टि हुई और पीड़िता को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.

लड़की का पहले से हो रहा था शोषण

मामले में एक आरोपी का नाम भी सामने आया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर फरवरी और मई 2026 में भी नाबालिग के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप है. बताया जा रहा है कि इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों के आधार पर होगी.

अस्पताल पहुंची पुलिस, लेगी पीड़िता का बयान

वारदात की जानकारी मिलने के बाद कोलवा थानाधिकारी मनोहर लाल दौसा जिला अस्पताल पहुंचे. पुलिस की ओर से पीड़िता के बयान लेने की कार्रवाई की जा रही है. बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के पूरे घटनाक्रम, आरोपियों की भूमिका तथा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी.

बालिका की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

16 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप और नवजात की मौत का यह मामला बेहद संवेदनशील है. एक ओर नाबालिग अस्पताल में भर्ती है. वहीं दूसरी ओर नवजात बच्ची की मौत ने घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है. अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि आरोपियों ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया, पीड़िता को पहले से किस प्रकार प्रताड़ित किया गया और घटना में शामिल सभी लोगों की क्या भूमिका रही.