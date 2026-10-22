डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के बीच EVM खराब, 2 घंटे तक मतदाता हुए परेशान

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के दौरान सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की भीलूड़ा ग्राम पंचायत में ईवीएम की तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो गई. बूथ संख्या 88 पर सुबह मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) ने अचानक काम करना बंद कर दिया. इसके चलते करीब दो घंटे तक मतदान रुका रहा.

इस दौरान मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा. तेज धूप और उमस के बीच कतारों में खड़े बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा. बाद में निर्वाचन विभाग की ओर से रिजर्व ईवीएम उपलब्ध कराए जाने के बाद सुबह 11:50 बजे मतदान दोबारा शुरू कराया गया.

ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के बाद मंगवाई नहीं मशीन

जानकारी के अनुसार, भीलूड़ा ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 88 पर सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे. इसी बीच सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई और मशीन ने काम करना बंद कर दिया. अचानक मतदान रुकने से केंद्र पर मौजूद मतदानकर्मियों के सामने प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराने की चुनौती खड़ी हो गई.

मतदानकर्मियों ने मशीन की तकनीकी समस्या दूर करने का प्रयास किया, लेकिन जब मशीन से मतदान शुरू नहीं हो सका तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई. इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नई ईवीएम मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

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144 वोट पड़ने के बाद रुका मतदान

निर्वाचन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बूथ संख्या 88 पर कुल 1,043 मतदाता पंजीकृत हैं. ईवीएम में खराबी आने तक यहां 144 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे. इसके बाद मशीन बंद होने से मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई और शेष मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा.

मतदान केंद्र पर कतार में लगे मतदाता मशीन के दोबारा शुरू होने की प्रतीक्षा करते रहे. लंबे समय तक मतदान शुरू नहीं होने के कारण लोगों को असुविधा हुई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, गर्मी और उमस के बीच कतार में खड़े रहना खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए मुश्किल रहा. कुछ मतदाताओं के बिना मतदान किए लौटने की भी जानकारी सामने आई है.

रिजर्व ईवीएम पहुंचने के बाद पूरी की गई प्रक्रिया

ईवीएम में खराबी की सूचना मिलने के बाद निर्वाचन विभाग की ओर से रिजर्व मशीन मतदान केंद्र पर पहुंचाई गई. नई मशीन से मतदान शुरू कराने से पहले निर्धारित प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की गईं. इसमें मशीन की सीलिंग और मॉक पोल से संबंधित औपचारिकताएं शामिल रहीं. यह प्रक्रिया प्रत्याशियों और उनके पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में पूरी की गई.

आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर नई ईवीएम के जरिए मतदान फिर से शुरू कराया गया. इस तरह सुबह 9:41 बजे से बाधित मतदान प्रक्रिया को बहाल करने में लगभग दो घंटे का समय लगा.

मतदान दोबारा शुरू होने पर मतदाताओं ने ली राहत की सांस

नई ईवीएम लगने के बाद मतदान दोबारा शुरू हुआ तो केंद्र पर फिर से मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी. लंबे इंतजार के बाद मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिला. मशीन में आई तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुई मतदान प्रक्रिया को बहाल करने के लिए निर्वाचन विभाग को वैकल्पिक मशीन की व्यवस्था करनी पड़ी.

पंचायतीराज चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर ईवीएम की उपलब्धता और तकनीकी व्यवस्थाएं मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. भीलूड़ा के बूथ संख्या 88 पर सामने आई इस घटना में रिजर्व मशीन उपलब्ध कराए जाने के बाद मतदान फिर से शुरू हो सका.

फिलहाल, इस घटना के कारण मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिए प्रक्रिया प्रभावित रही. ईवीएम में आई तकनीकी खराबी के चलते मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा, जबकि नई मशीन से मतदान शुरू होने के बाद प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ी.