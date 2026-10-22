राजस्थान में वोटर लिस्ट में जुड़े 2.40 लाख नए नाम, 7.78 लाख आवेदन मिले

राजस्थान में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान में बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं. 1 से 20 अक्टूबर तक चले अभियान के दौरान 2,40,534 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में खास तौर पर 18 से 19 वर्ष की उम्र के युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है.

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7.78 लाख से ज्यादा आवेदन मिले

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, अभियान के दौरान दोनों आयु वर्गों में नाम जुड़वाने के लिए कुल 7,78,147 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 18–19 वर्ष आयु वर्ग के 4,30,701 आवेदन शामिल हैं. वहीं, 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के 3,47,446 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 3,52,778 आवेदनों की 7 दिन की आपत्ति अवधि पूरी होने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी.

2.40 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची में जुड़े

अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक 2,40,534 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं. इनमें 18–19 वर्ष आयु वर्ग के 1,39,972 नाम जोड़े गए। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 1,00,562 नाम जोड़े गए.

18–19 वर्ष आयु वर्ग में प्राप्त आवेदनों में करीब 58 प्रतिशत का निस्तारण किया गया है, जबकि 20 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में करीब 54 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बाकी आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है.

इन जिलों में सबसे बेहतर रही प्रगति

18–19 वर्ष के युवाओं के पंजीकरण में बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, टोंक, बालोतरा, चूरू, कोटपूतली-बहरोड़ और सवाई माधोपुर अग्रणी जिलों में शामिल रहे. 20 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में जयपुर, अलवर, चूरू, करौली, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए.

इन विधानसभा क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन

18–19 वर्ष आयु वर्ग में बसेड़ी, गुड़ामालानी, कठूमर, अलवर ग्रामीण, नदबई, खेरवाड़ा, सपोटरा, लाडनूं, बाड़ी और वैर विधानसभा क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में रहे. वहीं 20 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, टोडाभीम, सुजानगढ़, बानसूर, गंगापुर, श्रीमाधोपुर, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, हिण्डौन और जालौर आगे रहे.

8 विधानसभा क्षेत्रों को चेतावनी

मतदाता पंजीकरण अभियान की समीक्षा के दौरान लगातार कम प्रगति वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों को सुधार के निर्देश के साथ चेतावनी दी गई है. इनमें नोखा, रामगंज मंडी, बाड़मेर, शिव, घाटोल, दांतारामगढ़, सांगोद और चौहटन विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं.

संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र युवाओं और नए मतदाताओं का पंजीकरण तेजी से कराएं. साथ ही, प्राप्त आवेदनों का जल्द निस्तारण करने और हर दिन की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है.

घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. वे भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.

अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे. जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान की लगातार निगरानी और आवेदनों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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