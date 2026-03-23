गैस किल्लत के बीच जयपुर में सिलेंडर चोरी की अनूठी वारदात, स्कूटी फिसलने से पकड़े गए आरोपी

जयपुर शहर में घरेलू गैस की किल्लत के बीच चोरी की वारदातें भी बढ़ती नजर आ रही हैं. बजाज नगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक घर से गैस सिलेंडर चोरी करने का मामला सामने आया है. जहां आरोपी भागने की कोशिश में गिर पड़ा और स्थानीय लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

दरअसल, जयपुर के बरकत नगर स्थित आदर्श बाजार, गली नंबर-5 में एक युवक मकान में घुसा और वहां रखा घरेलू गैस सिलेंडर उठाकर बाहर ले आया. बाहर उसका एक साथी स्कूटी लेकर पहले से इंतजार कर रहा था. दोनों सिलेंडर लेकर फरार होने ही वाले थे कि आसपास के लोगों की नजर उन पर पड़ गई. लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी घबराकर तेजी से भागने लगा. भागने के दौरान मोड़ पर स्कूटी फिसल गई और आरोपी नीचे गिर पड़ा.

सीसीटीवी में वारदात कैद

इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी रोहित उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला है और फिलहाल लालकोठी क्षेत्र में रह रहा था. घटना की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसे जांच में अहम साक्ष्य के रूप में लिया गया है.

आरोपी से पूछताछ जारी

इस कार्रवाई में बजाज नगर पुलिस की स्पेशल टीम के रामअवतार की अहम भूमिका रही. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके फरार साथी की तलाश जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है या नहीं.

बता दें कि ईरान-इजरायल जंग के बीच राजस्थान समेत देशभर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है. ऐसे में चोर घरों से गैस सिलेंडर की चोरी की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं.