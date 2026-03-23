अजमेर: नवरात्र की भजन संध्या में कव्वाली गाने पर विवाद, गायक जॉन अजमेरी पर भड़के हिंदू संगठन

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: नवरात्र की भजन संध्या में कव्वाली गाने पर विवाद, गायक जॉन अजमेरी पर भड़के हिंदू संगठन

Ajmer News: नवरात्र की भजन संध्या में कव्वाली गाने पर विवाद, गायक जॉन अजमेरी पर भड़के हिंदू संगठन

Ajmer News In Hindi: अजमेर में नवरात्र भजन संध्या में गायक जॉन अजमेरी द्वारा सूफी संत पर कव्वाली गाने से विवाद हुआ. हिंदू संगठनों ने गणेशगढ़ मंदिर में हंगामा किया, कार्यक्रम बंद करवाया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: जतिन राय | Updated at : 23 Mar 2026 11:08 AM (IST)
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राजस्थान के अजमेर शहर में नवरात्र के मौके पर आयोजित भजन संध्या में कव्वाली गाए जाने पर जमकर विवाद हो गया. यह मामला दो दिनों में और तूल पकड़ गया. शनिवार रात को अलवर गेट इलाके में देवी जागरण के कार्यक्रम में गायक जॉन अजमेरी ने अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर कव्वाली गाई थी. उस वक्त भी कुछ लोगों ने एतराज किया था.

मंदिर में पहुंचे हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

रविवार को जब जॉन अजमेरी का कार्यक्रम शास्त्री नगर क्षेत्र के गणेशगढ़ मंदिर में आयोजित हुआ तो शनिवार की घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंच गए. उन्होंने जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम बंद कराने की मांग की. काफी देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही.

मंच से सार्वजनिक माफी मांगी फिर भी नहीं माने कार्यकर्ता

गायक जॉन अजमेरी ने पहले मंच से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी लेकिन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. माफी मांगने के बावजूद बात नहीं बनी तो आयोजकों ने गायक से मंच छोड़ने का अनुरोध किया और उन्हें कार्यक्रम से वापस जाना पड़ा. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब वे जॉन अजमेरी का कार्यक्रम कहीं भी नहीं होने देंगे. हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. हालांकि अभी तक किसी की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

लोगों की फरमाइश पर गाई कव्वाली- गायक जॉन अजमेरी

क्रिश्चियन कम्युनिटी के जॉन अजमेरी राजस्थान के चर्चित भजन और कव्वाली गायक हैं. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि शनिवार को कुछ लोगों ने ईद का दिन होने की वजह से कव्वाली सुनाने की फरमाइश की थी और उन्होंने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कव्वाली गाई. वह एक कलाकार हैं और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना उनका फर्ज है. यह मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है और आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने की उम्मीद है.

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Published at : 23 Mar 2026 11:08 AM (IST)
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