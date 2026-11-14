राजस्थान: ID मांगने पर भड़के बदमाश, डेढ़ दर्जन लोगों ने होटल में की जमकर तोड़फोड़

राजस्थान के कोटपूतली जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित प्रिंस होटल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. पहले होटल में कमरा लेने के दौरान आईडी मांगने पर विवाद हुआ और फिर सुबह तड़के डंडे-सरियों से लैस होकर पहुंचे बदमाशों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की.

बदमाशों ने होटल के बाहर खड़े ग्राहकों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया. वारदात में होटल को भारी नुकसान हुआ है. बदमाश जाते समय सीसीटीवी कैमरों की DVR मशीन भी अपने साथ ले गए. हालांकि तकनीक का सहारा लेकर कुछ सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए गए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

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आईडी मांगने पर हुआ विवाद

होटल मैनेजमेंट के मुताबिक बीती रात कुछ लोग होटल में कमरा लेने पहुंचे थे. होटल में कमरा देने की प्रक्रिया के तहत जब उनसे आईडी मांगी गई तो उन्होंने पहचान पत्र देने से इनकार कर दिया. इसके बाद होटल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. होटल मैनेजमेंट ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद करने वाले लोगों को चेतावनी देकर वहां से हटा दिया.लेकिन कुछ घंटे बाद ही बदमाशों ने दोबारा होटल पर हमला कर दिया.

सुबह करीब 4 बजे लगभग डेढ़ दर्जन बदमाश हाथों में डंडे और सरिए लेकर होटल परिसर में पहुंचे. आते ही उन्होंने होटल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी. होटल में रखे सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ बाहर खड़े ग्राहकों के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद बदमाश सीसीटीवी कैमरों की DVR मशीन लेकर फरार हो गए.

पुलिस ने 6 बदमाशों को किया डिटेन

होटल मैनेजमेंट की शिकायत पर सारुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को डिटेन किया है. पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश जारी है.

पुलिस अफसरों का कहना है कि जिले में डर और भय का माहौल बनाने वाले तथा अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.

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