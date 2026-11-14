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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: ID मांगने पर भड़के बदमाश, डेढ़ दर्जन लोगों ने होटल में की जमकर तोड़फोड़

राजस्थान: ID मांगने पर भड़के बदमाश, डेढ़ दर्जन लोगों ने होटल में की जमकर तोड़फोड़

कोटपूतली में होटल में कमरा लेने आए दबंगों ने आईडी मांगने पर बवाल कर दिया. डेढ़ दर्जन लोगों ने होटल में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ कर लाखों का नुकसान कर दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Nov 2026 01:12 PM (IST)
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राजस्थान के कोटपूतली जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित प्रिंस होटल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. पहले होटल में कमरा लेने के दौरान आईडी मांगने पर विवाद हुआ और फिर सुबह तड़के डंडे-सरियों से लैस होकर पहुंचे बदमाशों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की. 

बदमाशों ने होटल के बाहर खड़े ग्राहकों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया. वारदात में होटल को भारी नुकसान हुआ है. बदमाश जाते समय सीसीटीवी कैमरों की DVR मशीन भी अपने साथ ले गए. हालांकि तकनीक का सहारा लेकर कुछ सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए गए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

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आईडी मांगने पर हुआ विवाद 

होटल मैनेजमेंट के मुताबिक बीती रात कुछ लोग होटल में कमरा लेने पहुंचे थे. होटल में कमरा देने की प्रक्रिया के तहत जब उनसे आईडी मांगी गई तो उन्होंने पहचान पत्र देने से इनकार कर दिया. इसके बाद होटल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. होटल मैनेजमेंट ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद करने वाले लोगों को चेतावनी देकर वहां से हटा दिया.लेकिन कुछ घंटे बाद ही बदमाशों ने दोबारा होटल पर हमला कर दिया. 

सुबह करीब 4 बजे लगभग डेढ़ दर्जन बदमाश हाथों में डंडे और सरिए लेकर होटल परिसर में पहुंचे. आते ही उन्होंने होटल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी. होटल में रखे सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ बाहर खड़े ग्राहकों के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद बदमाश सीसीटीवी कैमरों की DVR मशीन लेकर फरार हो गए.

पुलिस ने 6 बदमाशों को किया डिटेन

होटल मैनेजमेंट की शिकायत पर सारुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को डिटेन किया है. पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश जारी है.

पुलिस अफसरों का कहना है कि जिले में डर और भय का माहौल बनाने वाले तथा अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Nov 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Kotputli News RAJASTHAN NEWS
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