जयपुर में गैंगवार का सोशल मीडिया कनेक्शन, 7007 गैंग ने पिता की हत्या का लिया बदला

राजस्थान के जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या सोशल मीडिया पर एक्टिव 7007 गैंग के मेंबर्स ने की थी. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अनीस सात साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस गैंग से सोशल मीडिया पर ही जुड़ा था.

मौत के घाट उतारे गए विजय बाजिया भी सोशल मीडिया पर एक गैंग से जुड़ा हुआ था और एक्टिव रहते हुए अपनी रील बनाकर उसे पोस्ट करता रहता था.

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जयपुर में 40 से ज्यादा गैंग

फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए इस सनसनीखेज मर्डर के बाद यह जानकारी सामने आई है कि अकेले जयपुर शहर में सोशल मीडिया पर इस तरह के 40 से ज्यादा गैंग एक्टिव है. यह गैंग न सिर्फ कम उम्र के लड़कों को अपनी पोस्ट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए उकसाने का काम करते हैं, बल्कि अपना दबदबा और आतंक बढ़ाने के लिए अपराध की घटनाओं से जुड़ी हुई पोस्ट भी करते रहते हैं.

पुलिस की सक्रियता पर सवाल

हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे क्रिमिनल्स के इन सोशल मीडिया गैंग के बारे में जमाने भर को खबर रहती है, लेकिन राजस्थान की पुलिस इससे अनजान ही रहती है. सवाल यह उठता है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती या फिर वह लापरवाही बरतते और अनदेखी करते हुए इस तरह की बड़ी घटनाओं का इंतजार करती रहती है.

वैसे इस मामले में बृहस्पतिवार को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि जयपुर समेत समूचे राजस्थान में क्रिमिनल्स के गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है.

पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी बढ़ाने का किया दावा

इस मामले में सियासी कोहराम मचने के बाद जयपुर पुलिस ने अब अपनी सफाई पेश की है. जयपुर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अब निगरानी बढ़ाई जाएगी. वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता के मुताबिक क्रिमिनल्स के एक्टिव गैंग को सोशल मीडिया पर चलने नहीं दिया जाएगा. भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. क्रिमिनल्स के गैंग पर शिकंजा कसा जाएगा. मॉनिटरिंग की व्यवस्था को पहले से ज्यादा बेहतर किया जाएगा.

कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव क्रिमिनल्स के गैंग पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं. दूसरे राज्यों में अपराधी भले ही अपनी पहचान छिपाते फिरते हों, लेकिन राजस्थान में यह चलन है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं.

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, हरि बॉक्सर और रोहित गोदारा जैसे क्रिमिनल्स का गैंग अपराधिक घटनाओं का क्रेडिट लेने में सबसे आगे हैं. अब देखना यह होगा कि सख्त कार्रवाई का दावा करने वाली राजस्थान पुलिस ग्राउंड जीरो पर सचमुच एक्टिव होकर कड़े कदम उठाती है या फिर बयानबाजी तक सीमित होकर रह जाएगी.

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