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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में गैंगवार का सोशल मीडिया कनेक्शन, 7007 गैंग ने पिता की हत्या का लिया बदला

जयपुर में गैंगवार का सोशल मीडिया कनेक्शन, 7007 गैंग ने पिता की हत्या का लिया बदला

हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या की 7007 गैंग ने की थी, इसके बाद यह खुलासा हुआ है कि जयपुर में ऐसे 40 से अधिक ऐसे गैंग हैं जो अपने अपराध का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या सोशल मीडिया पर एक्टिव 7007 गैंग के मेंबर्स ने की थी. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अनीस सात साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस गैंग से सोशल मीडिया पर ही जुड़ा था. 

मौत के घाट उतारे गए विजय बाजिया भी सोशल मीडिया पर एक गैंग से जुड़ा हुआ था और एक्टिव रहते हुए अपनी रील बनाकर उसे पोस्ट करता रहता था.

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जयपुर में 40 से ज्यादा गैंग 

फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए इस सनसनीखेज मर्डर के बाद यह जानकारी सामने आई है कि अकेले जयपुर शहर में सोशल मीडिया पर इस तरह के 40 से ज्यादा गैंग एक्टिव है. यह गैंग न सिर्फ कम उम्र के लड़कों को अपनी पोस्ट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए उकसाने का काम करते हैं, बल्कि अपना दबदबा और आतंक बढ़ाने के लिए अपराध की घटनाओं से जुड़ी हुई पोस्ट भी करते रहते हैं. 

पुलिस की सक्रियता पर सवाल 

हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे क्रिमिनल्स के इन सोशल मीडिया गैंग के बारे में जमाने भर को खबर रहती है, लेकिन राजस्थान की पुलिस इससे अनजान ही रहती है. सवाल यह उठता है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती या फिर वह लापरवाही बरतते और अनदेखी करते हुए इस तरह की बड़ी घटनाओं का इंतजार करती रहती है. 

वैसे इस मामले में बृहस्पतिवार को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि जयपुर समेत समूचे राजस्थान में क्रिमिनल्स के गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है.

पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी बढ़ाने का किया दावा  

इस मामले में सियासी कोहराम मचने के बाद जयपुर पुलिस ने अब अपनी सफाई पेश की है. जयपुर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अब निगरानी बढ़ाई जाएगी. वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता के मुताबिक क्रिमिनल्स के एक्टिव गैंग को सोशल मीडिया पर चलने नहीं दिया जाएगा. भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. क्रिमिनल्स के गैंग पर शिकंजा कसा जाएगा. मॉनिटरिंग की व्यवस्था को पहले से ज्यादा बेहतर किया जाएगा.

कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव क्रिमिनल्स के गैंग पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं. दूसरे राज्यों में अपराधी भले ही अपनी पहचान छिपाते फिरते हों, लेकिन राजस्थान में यह चलन है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं. 

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, हरि बॉक्सर और रोहित गोदारा जैसे क्रिमिनल्स का गैंग अपराधिक घटनाओं का क्रेडिट लेने में सबसे आगे हैं. अब देखना यह होगा कि सख्त कार्रवाई का दावा करने वाली राजस्थान पुलिस ग्राउंड जीरो पर सचमुच एक्टिव होकर कड़े कदम उठाती है या फिर बयानबाजी तक सीमित होकर रह जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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