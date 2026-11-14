राजस्थान में पंचायत चुनाव का रण आखिरी दौर में, 1.05 करोड़ वोटर करेंगे फैसला

राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है. 25 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं. ग्रामीण इलाकों में लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है. राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटिंग जारी है.

चौथे चरण में 25 जिला परिषदों के 382 वार्ड और 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों में मतदान हो रहा है. जिला परिषद के वार्डों में 1322 और पंचायत समिति के वार्डों में 7521 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस तरह करीब नौ हजार उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है.

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11,905 बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस चरण में कुल 1 करोड़ 5 लाख 94 हजार 285 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतदान के लिए 11,905 बूथ बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. हालांकि, कुछ जगहों से ईवीएम में खराबी की शिकायतें आई हैं. टोंक समेत कुछ इलाकों में विवाद और हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं.

पहले तीन चरणों में भी हुआ मतदान

राजस्थान पंचायत चुनाव के पहले तीन चरणों में भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान कराया गया. इन चरणों में अलग-अलग जिलों के ग्रामीण मतदाताओं ने हिस्सा लिया. चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई. अब चौथे चरण के मतदान के साथ इन पदों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. चारों चरणों में पड़े वोटों की गिनती 20 नवंबर को एक साथ होगी.

सरपंच और वार्ड पंच के लिए 16 नवंबर को वोटिंग

पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान 16 नवंबर को होगा. इन पदों के वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद की जाएगी. जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव परिणामों के लिए 20 नवंबर तक इंतजार करना होगा.

पहले तीन चरणों का कार्यक्रम

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण में 22 अक्टूबर, दूसरे में 28 अक्टूबर और तीसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान हुआ. वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए क्रमशः 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर को वोट डाले गए. इन पदों की मतगणना मतदान के दिन ही हुई. तीसरे चरण में कुछ बूथों पर झड़प और हंगामे की खबरें भी आई थीं.

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