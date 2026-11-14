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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में पंचायत चुनाव का रण आखिरी दौर में, 1.05 करोड़ वोटर करेंगे फैसला

राजस्थान में पंचायत चुनाव का रण आखिरी दौर में, 1.05 करोड़ वोटर करेंगे फैसला

राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है. 25 जिलों में 1.05 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं. 20 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजे आएंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Nov 2026 11:21 AM (IST)
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राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है. 25 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं. ग्रामीण इलाकों में लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है. राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटिंग जारी है.

चौथे चरण में 25 जिला परिषदों के 382 वार्ड और 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों में मतदान हो रहा है. जिला परिषद के वार्डों में 1322 और पंचायत समिति के वार्डों में 7521 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस तरह करीब नौ हजार उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है.

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11,905 बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस चरण में कुल 1 करोड़ 5 लाख 94 हजार 285 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतदान के लिए 11,905 बूथ बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. हालांकि, कुछ जगहों से ईवीएम में खराबी की शिकायतें आई हैं. टोंक समेत कुछ इलाकों में विवाद और हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं.

पहले तीन चरणों में भी हुआ मतदान

राजस्थान पंचायत चुनाव के पहले तीन चरणों में भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान कराया गया. इन चरणों में अलग-अलग जिलों के ग्रामीण मतदाताओं ने हिस्सा लिया. चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई. अब चौथे चरण के मतदान के साथ इन पदों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. चारों चरणों में पड़े वोटों की गिनती 20 नवंबर को एक साथ होगी.

सरपंच और वार्ड पंच के लिए 16 नवंबर को वोटिंग

पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान 16 नवंबर को होगा. इन पदों के वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद की जाएगी. जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव परिणामों के लिए 20 नवंबर तक इंतजार करना होगा.

पहले तीन चरणों का कार्यक्रम

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण में 22 अक्टूबर, दूसरे में 28 अक्टूबर और तीसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान हुआ. वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए क्रमशः 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर को वोट डाले गए. इन पदों की मतगणना मतदान के दिन ही हुई. तीसरे चरण में कुछ बूथों पर झड़प और हंगामे की खबरें भी आई थीं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Nov 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Panchayat Election Rajsthan News JAIPUR NEWS
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