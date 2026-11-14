राजस्थान में सूखे का संकट, भजनलाल सरकार ने खोला 9,321 करोड़ का खजाना

राजस्थान में कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं. इससे किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 9321 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम ऑफिस में आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सूखाग्रस्त इलाकों में राहत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पेयजल, सिंचाई, चारा और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूखाग्रस्त जिलों के जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें. राहत कार्यों की नियमित निगरानी भी की जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर मदद पहुंच सके.

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उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां जरूरत के हिसाब से चारा डिपो का सही तरीके से संचालन किया जाए. इसके अलावा गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

पेयजल और रोजगार पर विशेष जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल संकट से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जहां पानी की कमी है, वहां जरूरत पड़ने पर पानी के परिवहन की व्यवस्था भी की जाए.

वहीं, विद्युत विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी करने को कहा गया है. इससे प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

रोजगार के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल के खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि फसल खराब होने से प्रभावित किसानों को समय पर मदद मिल सके.

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15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित

राजस्थान में मानसून के दौरान औसत वार्षिक बारिश करीब 20 प्रतिशत कम दर्ज की गई है. इसके चलते राज्य के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इनमें 73 तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखी गई हैं.