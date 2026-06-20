कोटा में नीट री-एग्जाम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कामयाबी के लिए मंदिरों में उमड़े छात्र

देशभर में 21 जून को आयोजित होने वाले नीट री-एग्जाम को लेकर शिक्षा नगरी कोटा में सरगर्मी तेज हो गई है. विद्यार्थियों की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. परीक्षा से एक दिन पहले शहर के कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और हॉस्टलों में छात्र-छात्राएं देर रात तक पढ़ाई में जुटे हुए हैं. वहीं, अभिभावक भी कोटा में रहकर अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने और उनकी तैयारी को बेहतर बनाने में हर संभव सहयोग कर रहे हैं.

उत्साह और तनाव का मिलाजुला माहौल

नीट री-एग्जाम परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह और चिंता, दोनों देखने को मिल रही है. जिन अभ्यर्थियों का पहले प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, वे इस री-एग्जाम को अपने भविष्य को बेहतर बनाने और मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मान रहे हैं. दूसरी ओर, परीक्षा के दबाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा को लेकर कई छात्रों में तनाव भी महसूस किया जा रहा है.

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रिवीजन और मॉक टेस्ट पर पूरा जोर

कोटा में विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने साल भर दिन-रात मेहनत की है. अब वे कोई नई चीज पढ़ने के बजाय पिछले कई दिनों से लगातार रिवीजन और 'मॉक टेस्ट' (Mock Test) पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं. कई अभिभावक भी बच्चों के साथ कोटा में रहकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और परीक्षा से पहले उन्हें मानसिक रूप से मजबूत (Mentally Strong) बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

कामयाबी के लिए ईश्वर की शरण में छात्र

परीक्षा से पहले अपनी कड़ी मेहनत के साथ-साथ छात्र ईश्वर का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूल रहे हैं. यही वजह है कि शहर के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विद्यार्थियों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है. अनेक छात्र-छात्राएं मंदिरों में पहुंचकर सफलता की कामना कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो.

प्रशासन की तैयारियां पूरी

कोटा में जिला प्रशासन और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े विभाग भी परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं. अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, यातायात (Traffic) और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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