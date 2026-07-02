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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली तैयार, संजय बांगर के साथ इस शहर में शुरू की प्रैक्टिस

Watch: इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली तैयार, संजय बांगर के साथ इस शहर में शुरू की प्रैक्टिस

Virat Kohli Training Video: भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली को पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर के साथ अभ्यास करते देखा गया है. वनडे सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 04:25 PM (IST)
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विराट कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी उनकी फिटनेस पर निर्भर करती है. खराब फिटनेस के चलते वो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे. अब इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले विराट को पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर के साथ अभ्यास करते देखा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से फैंस आगामी सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद करने लगे हैं. भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज 14-19 जुलाई तक चलेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट कोहली ने अलीबाग संजय बांगर के साथ जमकर अभ्यास किया. बताया जा रहा है कि बांगर की मदद से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी तकनीक पर काम किया है. वायरल वीडियो में विराट ने अपने कंधे पर किट लटकाई है और दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.

आपको याद दिला दें कि BCCI ने विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करता है. फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 'किंग कोहली' 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरेंगे.

विराट कोहली को आखिरी बार किसी वनडे मैच में इसी साल जनवरी में खेलते देखा गया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में उन्होंने अपने ODI करियर का 54वां शतक लगाया था. उस मैच में विराट ने 124 रन बनाए थे.

पिछली दो वनडे सीरीज में विराट ने 542 रन बनाए हैं. पिछली 6 पारियों में उन्होंने तीन शतक और 2 फिफ्टी लगाई हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की बात करें तो वह 14 जुलाई से शुरू होगी, दूसरा वनडे 16 जुलाई और अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Sanjay Bangar VIRAT KOHLI IND VS ENG
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