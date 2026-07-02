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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभारत में जासूसी के लिए ISI से फंडिंग लेकर पहुंचाता था पैसा, अब राजस्थान CID के हत्थे चढ़ा एजेंट

भारत में जासूसी के लिए ISI से फंडिंग लेकर पहुंचाता था पैसा, अब राजस्थान CID के हत्थे चढ़ा एजेंट

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक फंडिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी जासूसों को आईएसआई की तरफ से भेजी गई रकम पहुंचाता था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े फंडिंग नेटवर्क का खुलासा करते हुए उसके कथित फंडिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी भारत में जासूसी करने वाले लोगों तक आईएसआई की तरफ से भेजी गई रकम पहुंचाने का काम करता था.

सीआईडी इंटेलिजेंस के एडीजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई जनवरी 2026 में दर्ज एक जासूसी मामले की जांच के दौरान सामने आए अहम सुरागों के आधार पर की गई. उस मामले में जैसलमेर के रहने वाले झबरा राम और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर एमटीएस के पद पर तैनात सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया था. दोनों पर भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलरों तक पहुंचाने का आरोप है.

उनके मुताबिक जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दोनों आरोपियों को जासूसी के बदले मिलने वाला पैसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी 41 वर्षीय रफीक चांद शेख के जरिए पहुंचाया जाता था. इसके बाद सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने रफीक से पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए.

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पिछले चार साल से ISI के एक हैंडलर के संपर्क में था रफीक 

पूछताछ में सामने आया कि रफीक पिछले करीब चार साल से ISI के एक हैंडलर के संपर्क में था. सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान हुई थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, हैंडलर के कहने पर उसने अपने नाम के अलावा दूसरे लोगों के नाम से भी कई बैंक खाते खुलवाए और उन्हीं खातों के जरिए जासूसी नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पैसे पहुंचाता रहा.

जांच में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने 30 जून 2026 को रफीक चांद शेख को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है. सीआईडी (इंटेलिजेंस) का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. अब इस पूरे फंडिंग नेटवर्क, इससे जुड़े अन्य लोगों और पैसों के लेन-देन की गहराई से जांच की जा रही है. 

इस नेटवर्क के जरिए और किन लोगों तक पहुंचाई गई रकम 

एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क के जरिए और किन लोगों तक रकम पहुंचाई गई. राजस्थान पुलिस का कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS
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